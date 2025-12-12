Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию

Только граждане стран ЕС могут решать, кто будет их лидером, заявила фон дер Ляйен. Она отреагировала на стратегию нацбезопасности США, в которой говорится, что Европа стоит на пороге «уничтожения цивилизации»

Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в Европе, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, комментируя обновленную стратегию нацбезопасности Соедиденных Штатов.

«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны, а народу… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без вопросов», — сказала председатель ЕК (цитата по Politico).

Новая стратегия США была представлена 5 декабря. В документе, в частности, утверждается, что Европа стоит на пороге «уничтожения цивилизации», которое может произойти в течение следующих 20 лет, и критикуются меры ЕС против ультраправых партий. Среди приоритетов политики Соединенных Штатов в отношении Европы значится предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Фон дер Лейен, говоря о стратегии, напомнила, что ЕС продвигает инициативу «Щит демократии» (Democracy Shield), призванную усилить борьбу с иностранным вмешательством в выборы и другие процессы.

Глава Еврокомиссии заявила, что отношения СШИ и Европы изменились, и региону следует сосредоточиться на собственных проблемах, а не сравнивать себя с другими.

Трамп ранее в интервью Politico выразил мнение, что Россия хотела бы видеть Европу ослабленной. По словам американского лидера, у него «нет видения для будущего Европы», а есть «видение США». Тем не менее, сказал республиканец, он бы хотел, чтобы страны региона были сильными.