Политика⁠,
0

Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию

Только граждане стран ЕС могут решать, кто будет их лидером, заявила фон дер Ляйен. Она отреагировала на стратегию нацбезопасности США, в которой говорится, что Европа стоит на пороге «уничтожения цивилизации»

Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в Европе, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, комментируя обновленную стратегию нацбезопасности Соедиденных Штатов.

«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны, а народу… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без вопросов», — сказала председатель ЕК (цитата по Politico).

Трамп заявил об угрозе уничтожения Европы из-за ее миграционной политики
Политика
Фото:Дональд Трамп (Chip Somodevilla / Getty Images)

Новая стратегия США была представлена 5 декабря. В документе, в частности, утверждается, что Европа стоит на пороге «уничтожения цивилизации», которое может произойти в течение следующих 20 лет, и критикуются меры ЕС против ультраправых партий. Среди приоритетов политики Соединенных Штатов в отношении Европы значится предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Фон дер Лейен, говоря о стратегии, напомнила, что ЕС продвигает инициативу «Щит демократии» (Democracy Shield), призванную усилить борьбу с иностранным вмешательством в выборы и другие процессы.

Глава Еврокомиссии заявила, что отношения СШИ и Европы изменились, и региону следует сосредоточиться на собственных проблемах, а не сравнивать себя с другими.

Трамп ранее в интервью Politico выразил мнение, что Россия хотела бы видеть Европу ослабленной. По словам американского лидера, у него «нет видения для будущего Европы», а есть «видение США». Тем не менее, сказал республиканец, он бы хотел, чтобы страны региона были сильными.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп Европа США
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
