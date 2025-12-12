Spiegel выпустил обложку с Путиным и Трампом, атакующими Европу

На обложке изображены Трамп и Путин, склонившиеся над Европой, последний держит в руке нож. Путин говорил, что Европа сама начала дистанцироваться от России, и что Россия не намерена воевать со странами региона

Журнал Spigel поместил на обложку нового номера от 12 декабря президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На иллюстрации Путин держит нож, занесенный над Европой, а рядом с российским президентом стоит Трамп, который положил руки ему на плечи.

Этим же изображением проиллюстрирована ключевая статья номера под заголовком «Как Трамп и Путин атакуют Европу. Два злодея, одна цель». В подводке к материалу говорится, что американский лидер «презирает старый континент», а Европа «не может выработать стратегию против альянса» двух президентов.

В самом тексте, среди прочего, говорится, что Путин выигрывает от «трансатлантического раскола» США и Европы: российский президент Он ведет переговоры с Трампом на равных, «без какого-либо назойливого вмешательства со стороны европейцев», а Соединенные Штаты в своей новой стратегии национальной безопасности отвергают расширение НАТО и «в значительной степени перенимают мировоззрение Кремля».

Белый дом США опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности в начале декабря. В 33-страничном документе говорится, в том числе, что США «больше не Атлант», удерживающий мировой порядок. Среди приоритетов политики в отношении Европы значится предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы». Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нацстратегия США ужасна с точки зрения Европы. А еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс увидел в документе толчок для укрепления независимости Европейского региона. Кремль допустил, что документ может быть залогом для «конструктивного» продолжения переговоров по урегулированию с Украиной.

Российские власти говорили, что после начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева «европейцы сами начали от нас [России] отгораживаться», но в то же время выражали уверенность, что отношения с Европой в будущем восстановятся. Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас». По словам президента, Россия допускает возвращение Евросоюза к переговорам по урегулированию с Украиной, если европейские лидеры начнут учитывать ситуацию, «которая складывается на земле».