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В Подгорице у здания парламента Черногории началась акция протеста

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих у парламента Черногории
Митингующие снесли защитное ограждение перед зданием правительства и закидали полицейских камнями и петардами. Поводом стало принятие законопроекта, который передает парламенту одно из полномочий президента
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В Подгорице перед зданием парламента Черногории началась акция протеста из-за принятия закона о президенте, полиция применила против митингующих слезоточивый газ, сообщает радиотелекомпания RTCG. 

Протестующие скандировали «Измена», выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министра Дритана Абазовича и министра внутренних дел Филипа Аджича. Участники акции снесли защитное ограждение перед парламентом, разбили стеклянную дверь здания, кидали в полицейских камни, бутылки и петарды. Несколько сотрудников полиции пострадали, сказали RTCG в ведомстве. 

Поводом для протеста стало принятие парламентариями Черногории поправок в закон о президенте, который наделяет парламент правом большинством голосов наделять выбранного кандидата мандатом на формирование правительства (пока что таким полномочием обладает глава государства). Президент Мило Джуканович ранее отказался подписать первую версию документа, объяснив это тем, что поправки внесут путаницу в компетенции важнейших государственных органов и разрушат принцип разделения властей.

Во второй раз за законопроект проголосовало большинство парламентариев (41 из 81). Согласно Конституции, Джуканович должен будет утвердить поправки. 

В конце сентября парламент предложил начать отставку президента Джукановича. Поводом стало нарушение президентом п. 5 ст. 95 Конституции, согласно которому он должен был пригласить представителей всех парламентских партий для обсуждения состава правительства, но он не сделал. В том числе он не пригласил лидера партии «Демос» Миодрага Лекича, кандидатуру которого на пост премьер-министра поддержало парламентское большинство (41 человек).

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