В Госдуме предложили поправки к УК и КоАП о деятельности иноагентов

Поправками предлагается объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента

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В Госдуме подготовили новые поправки к законопроектам об изменении норм Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся деятельности иностранных агентов, сообщил «Коммерсанту» автор поправок, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. Профильный комитет по законодательству рассмотрит их 12 декабря.

Законопроекты о внесении в УК и КоАП изменений, касающихся деятельности иноагентов, были подготовлены членами комиссий Думы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в связи с принятым летом законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (документ, который обобщает положения разных законов, регулирующие статус иноагента, вступил в силу 1 декабря). Первое чтение они прошли 19 октября. Первоначальная редакция второго чтения была одобрена профильным комитетом 7 ноября. Большинство поправок носило технический характер, в частности, законодатели повсеместно убрали прежнюю формулировку «выполняющий функции иностранного агента», заменив ее на просто «иностранного агента». Однако затем дополнительные поправки решил внести Выборный.

В частности, Выборный предложил закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности: ранее ответственность за неисполнение требований законодательства об иностранных агентах была предусмотрена различными статьями КоАП для разных субъектов — общественных объединений, иностранных СМИ, физических лиц и др. Теперь же административные составы, изложенные в действующих ст. 19.7.5–2 (непредставление сведений НКО-агентом), ст. 19.7.5–4 (непредставление сведений физлицом-агентом и неисполнение им обязанности по указанию этого статуса) и ст. 19.34.1 (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-агента), объединяются в одну статью, которая представлена в новой редакции ст. 19.34 под названием «Нарушение порядка деятельности иностранного агента», указывает «Коммерсантъ».

В объединенной ст. 19.34 будет уже девять частей вместо прежних трех. Среди них, в частности:

осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве такового;

непредставление необходимых сведений (либо представление искаженных);

неисполнение обязанности по сообщению о наличии этого статуса; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус;

нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности;

неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица;

несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством об иноагентах и связанных с этим статусом.

По словам депутата, такая дифференциация вводится для того, чтобы «правоприменителям было удобнее, чтобы все было четко». В то же время установленные действующими статьями размеры штрафов в основном сохраняются. Одно из немногих исключений — ужесточение ответственности для руководителей, учредителей и членов организаций-иноагентов за распространение материалов без указания этого статуса: штраф за это вырастет с нынешних 5 тыс. до 10–30 тыс. руб., указывает газета.

Что касается поправок в УК, Выборный предложил из ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» убрать признак «злостности» из-за «неоднозначной практики правоприменения». Вместе с тем он предложил внести дополнение, что уголовная ответственность будет наступать после того, как лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП. Наказание за эти преступления останется прежним — до двух лет лишения свободы.

Кроме этого, в отдельную часть ст. 330.1 предложено вывести уголовную ответственность за неисполнение обязанности по представлению необходимых для включения в реестр иноагентов документов, совершенное лицом, «осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности» России, которые могут быть использованы против безопасности страны. Но санкция и здесь останется прежней — до пяти лет лишения свободы.

Поправки Выборного профильный комитет намерен поддержать, сообщил «Коммерсанту» источник в Госдуме.

Понятие «иностранный агент» было впервые введено в российское законодательство в 2012 году. Вначале он распространялся только на НКО, занимающиеся политической деятельностью. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. В 2019 году в законодательство были внесены поправки, которые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К концу 2020 года в законодательстве появилось и понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списков иноагентов. Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Распространение сведений об НКО-иноагенте, НОО-иноагенте, физлице-иноагенте также должно сопровождаться маркировкой. За нарушение этого требования установлена административная ответственность. СМИ-иноагенты могут распространять информацию только через учрежденные ими российские юридические лица, также выполняющие функции иностранного агента.



Кроме того, иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1 декабря Минюст опубликовал единый список иностранных агентов. При этом в нем оказались лица, ранее исключенные из него. Напротив названий организаций в списке указаны их ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер), а физлица упоминаются с датой рождения. По последним данным, количество иноагентов в России — 499 человек, СМИ и организаций.

В середине июля президент Владимир Путин подписал новый закон об иноагентах. Таковыми теперь признаются все, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием». В законе прописаны понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности.