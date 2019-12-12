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«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией
По данным газеты, во время переговоров 10 декабря американский президент сообщил российскому министру, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Как конкретно этого можно добиться — стороны не обсуждали
Фото: Tom Brenner / Reuters

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.

По данным издания, стороны предметно не обсуждали, как увеличить товарооборот в условиях санкций. Впрочем, уточняет газета, Россия и США готовятся объявить об официальном запуске российско-американского Делового консультативного совета (механизм, о создании которого Трамп и Владимир Путин договорились в июле 2018 года). Именно об этом говорил госсекретарь Майк Помпео, когда по итогам переговоров Трампа и Лаврова анонсировал «значительные сообщения» об экономическом сотрудничестве двух стран, утверждает «Коммерсантъ».

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Газета также напоминает, что Москва и Вашингтон ранее неоднократно пытались укрепить экономические связи с помощью первых лиц. В частности, пик товарооборота ($31 млрд в 2011 году) между двумя странами пришелся на период деятельности созданной при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме рабочей группы по развитию деловых связей двух стран. Работа в этом направлении была заморожена со стороны США после начала конфликта на Украине.

Встреча Лаврова и Трампа состоялась в Вашингтоне 10 декабря. Российский министр сообщил, что переговоры прошли в «атмосфере взаимопонимания». Трамп отметил, что стороны в первую очередь обсуждали торговлю.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, торговля, Россия
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