Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн

В Росгвардии заявляют, что машины предназначены для перевозки личного состава и будут направлены на Кавказ. Ранее замкомандира центра спецназначения «Витязь» МВД говорил, что эти бронемашины хорошо подходят для разгона митингов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Росгвардия потратит почти 200 млн руб. на покупку бронированных автомобилей «Урал». Соответствующие документы федеральная служба войск нацгвардии разместила на сайте госзакупок.

Извещение о проведении закупки Росгвардия разместила 7 декабря. Из него следует, что служба намерена получить 15 автомобилей с однообъемным корпусом «Урал-432009-0020-73». Стоимость тендера составляет 196,7 млн руб., эти деньги будут выделены из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа. К 1 октября следующего года бронемашины должны поступить на вооружение Росгвардии.

В Росгвардии, комментируя РБК материалы закупки, подчеркнули, что «машины предназначены исключительно для перевозки личного состава, защиты военнослужащих и сотрудников от стрелкового оружия и осколков взрывных устройств​». На бронеавтомобилях нет иных спецсредств, помимо бронекапсулы. Закупаемые машины, пояснили в Росгвардии, «будут направлены в Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии для выполнения служебно-боевых задач, в том числе и по борьбе с терроризмом».

Похожая модель — «Урал-4320ВВ» — с 2014 года находится в распоряжении МВД. Первую партию из восьми автомобилей изготовил по заказу главкомата Внутренних войск МВД автозавод «Урал». На прошедшей в 2013 году выставке «Интерполитех-2013» заместитель командира центра спецназначения «Витязь» МВД полковник Константин Быстров указал, что такая бронемашина вряд ли будет использоваться в боевых условиях, но хорошо подходит для «разгона несанкционированных митингов и различного рода акций хулиганствующей толпы».

Ведущий инженер-конструктор автомобильного завода «Урал» Виктор Сурков рассказал, что «Урал-4320ВВ» оснащен бронированным корпусом шестого класса защиты, его боковые стороны и верх закрыты бронированием пятого класса. Корпус автомобиля может защитить экипаж из 18 человек от поражающих факторов, в том числе подрыва 2 кг взрывчатых веществ.

Глава Росгвардии Виктор Золотов (тогда был первым замминистра внутренних дел — главнокомандующим войсками МВД) в 2014 году назвал «Урал-4320ВВ» великолепной машиной, которая обладает высокой пулезащищенностью, противоминной стойкостью и проста в техническом обслуживании.

Закупка бронеавтомобилей «Урал-4320ВВ» для Росгвардии сделана для обеспечения безопасности сотрудников, сказал РБК бывший начальник центра общественных связей ФСБ генерал-майор в запасе Александр Михайлов. «Когда мы рассматриваем такого рода закупки, то почему-то всегда полагаем, что это что-то вроде наступательного оружия», — отметил он. Собеседник добавил, что 15 бронеавтомобилей — незначительное число: «Это, считай, по одному на округ и по два на Москву и Питер. Ничего такого».​



В конце ноября Росгвардия провела другую закупку — на ее вооружение поступили две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия, которые включают в себя лазерные излучатели. Стоимость контракта составила 65,2 млн руб. Тендер выиграла компания «АСБ Плюс», она же была и единственной, кто откликнулся на участие в конкурсе.