Би-би-си связала потенциального подрядчика Пентагона с Вексельбергом

Компания, которая в рамках проекта «Джедай» может получить подряд Минобороны США на создание облачного хранилища для секретных данных, ​сотрудничает с фирмой, связанной с миллиардером, в апреле попавшим под санкции США

Виктор Вексельберг (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Технологическая компания, которая претендует на роль подрядчика Пентагона по контракту на хранение секретных военных сведений, ​тесно сотрудничает с фирмой, потенциально связанной с российским бизнесменом, председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, говорится в расследовании телерадиокорпорации Би-би-си.

Облачное хранилище для Пентагона

Речь идет о проекте «Джедай» — облачном хранилище для данных американского министерства обороны, планы по созданию которого вызвали бурные дискуссии в США из-за претензий к безопасности такого рода хранилищ. Пентагон рассчитывает, что создание облака позволит военным оперативно получать доступ к секретным сведениям прямо во время боя или непосредственно перед ним, и полагает, что обладание такой технологией будет преимуществом во всех потенциальных конфликтах.

В США идет отбор подрядчиков на создание этого облачного хранилища, указывает Би-би-си, и ведущим претендентом на эту роль, по данным канала, является компания Amazon Web Services (AWS). AWS, в свою очередь, «тесно сотрудничает» с C5 Group, говорится в расследовании.

Обе компании отрицают, что претендуют на контракты по созданию облака для военных, а Пентагон отказывается отвечать на любые вопросы прессы по этому поводу из соображений секретности, указывает Би-би-си.

При этом AWS и С5 Group работают вместе над несколькими проектами по созданию облачных хранилищ «по всему миру», говорится в расследовании. В частности, компании сотрудничали в Бахрейне, где AWS разрабатывала государственную платформу для облачных вычислений, а C5 Group занималась переносом правительственных веб-сайтов в облако. Компания C5 Accelerate, которая входит в британское подразделение C5 Group, на своем сайте сообщает, что «создает кластер облачных ускорителей в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Соединенных Штатах совместно с Amazon Web Services». Кроме того, глава C5 Андрэ Пиенар вместе с вице-президентом AWS Терезой Карлсон «гастролировали по миру, продвигая отношения своих компаний», отмечает телекорпорация.

В C5 Group в свою очередь заявили Би-би-си, что никогда не заключали соглашений с AWS в любой стране, и указали, что компания работала с другими поставщиками облачных услуг, такими как IBM и Microsoft.

Связь AWS с Вексельбергом

С Виктором Вексельбергом, который с апреля 2018 года находится в санкционном списке США, связан основатель и управляющий партнер C5 Group Андрэ Пиенар, считают журналисты.

Специалист по киберправу, инвестор и предприниматель, Пиенар обладает обширными связями в Европе, Америке и Африке, отмечает Би-би-си.

Представитель Вексельберга сначала подтвердил Би-би-си, что Пиенар два с половиной года был платным консультантом по инвестициям для российского бизнесмена и сообщил, что тот консультировал «Ренову» по вопросам управления африканскими активами (группа компаний осуществляет добычу марганцевой руды, производство ферросплавов, разведку урана и золота в ЮАР, Габоне и Мозамбике. — РБК). По словам представителя Вексельберга, обязательства Пиенара закончились в начале 2018 года.

Позднее представитель Вексельберга уточнил Би-би-си и РБК, что сотрудничество с Пиенаром длилось не два с половиной года, а 17 месяцев.

Однако затем Би-би-си попыталась получить у Пиенара подтверждение того, что его компания работала на структуры Вексельберга в то же время, когда сотрудничала с AWS. В ответ Пиенар сообщил Би-би-си, что выступал консультантом Вексельберга только по вопросам добычи полезных ископаемых.

Еще одно указание на связь с «русским олигархом» Би-би-си видит в том, что бывший директор по стратегии группы «Ренова» Владимир Кузнецов теперь работает в дочерней структуре C5 Group, компании C5 Razor Bidco.

В 2015 году C5 Razor Bidco получила «русские инвестиции» — £16,1 млн от своего нового акционера и директора Владимира Кузнецова, которого издание называет «правой рукой» Вексельберга.

Кузнецов работал в различных компаниях российского олигарха с 1999 до начала 2018 года, указывает телекорпорация. Сам Кузнецов сообщил Би-би-си, что ушел в отставку со своих постов в компаниях Вексельберга в 2014 году, за исключением поста в совете директоров Renova Management, где он оставался до апреля 2018 года. Он также отрицал, что был «правой рукой» Вексельберга, и сообщил, что деньги, которые он вложил в C5 Razor Bidco, являются его личными средствами и не связаны с Вексельбергом.

​AWS заявила, что никогда не работала с C5 Razor Bidco. Тем не менее C5 Razor Bidco является частью C5 Group и принадлежит Андре Пиенару, подчеркивает Би-би-си.

Представитель Вексельберга сообщил РБК, что бизнесмену неизвестно об инвестициях Кузнецова в С5.