Кириллица объявлена государственным алфавитом России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении дополнения в ст.3 закона РФ "О языках народов Российской Федерации". Закон дополняется нормой, согласно которой алфавиты государственного языка России и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. В законе отмечается, что "иные графические основы алфавитов государственного языка РФ и государственных языков республик могут устанавливаться федеральными законами". Закон был принят Госдумой 15 ноября и одобрен Советом Федерации 27 ноября 2002 года.

Стоит отметить, что речь идет только о государственном языке. Т.е. о том, на котором идет государственная переписка, который используется для опубликования правовых актов и т.д. При этом каждый субъект Федерации оставляет за собой право использовать на территории субъекта родной язык, изучать его в школах и т.д.

Поводом для внесения дополнений в закон стало заявление Госсовета Татарстана об отказе от кириллицы как государственного языка и переходе на латиницу.