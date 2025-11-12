 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский на фоне коррупционного скандала не выступил с обращением

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alina Smutko / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала с его соратниками впервые с июля 11 ноября не стал публиковать свое традиционное вечернее обращение к гражданам в телеграм-канале. На это обратили внимание издание «Страна.ua», а также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

До этого Зеленский отказался от обращения 22 июля. В тот день президент подписал закон, который ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Оба ведомства стали зависимыми от решений генерального прокурора. Это решение вызвало волну критики и протестов, в итоге через 9 дней Зеленский вернул прежний статус антикоррупционным органам.

12 ноября украинское правительство отстранило министра юстиции страны, бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко. Это произошло на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики — по версии НАБУ, бизнесмен Тимур Миндич — давний соратник Зеленского — и его сообщники требовали у контрагентов откаты от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. У Миндича и Галущенко прошли обыски.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в участии в коррупционных схемах, ссылаясь на фото с валютой, опубликованные после обысков у Миндича. Сам Миндич покинул Украину незадолго до приезда следователей.

