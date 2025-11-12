Франция поможет разработать Конституцию Палестины

Проект документа уже представила Палестина. Франция и Палестинская администрация создадут совместный комитет для разработки новой Конституции. Он проработает конституционные, институциональные и организационные аспекты

Франция поможет Палестинской администрации разработать Конституцию будущего государства. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Париже, передает Reuters.

Ряд западных государств, в том числе Франция, в сентябре официально признали палестинское государство, напоминает агентство. Израиль идею о его создании отвергает.

Макрон заявил, что Франция и Палестинская администрация, которая осуществляет ограниченное самоуправление на Западном берегу реки Иордан, создадут совместный комитет для разработки новой палестинской Конституции.

«Этот комитет будет отвечать за работу над всеми правовыми аспектами: конституционными, институциональными и организационными», — пояснил он журналистам.

По словам Макрона, проект Конституции ему уже представил Аббас. Стороны планируют окончательно определить все условия для создания государства Палестина.

Аббас, в свою очередь, заявил, что палестинская сторона привержена культуре диалога и мира и хочет сформировать «демократическое, невооруженное государство, приверженное верховенству закона, прозрачности, справедливости, плюрализму и ротации власти».

Он добавил, что ценит усилия президента США Дональда Трампа и глобальных партнеров по прекращению боевых действий в секторе Газа и переходу к следующему этапу установления прочного мира путем разоружения боевых группировок, включая ХАМАС.

С 1988 года, когда было объявлено о создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, его статус признали более 150 стран.

Двенадцать из них, включая Францию, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию и Испанию, создали коалицию доноров для финансовой поддержки Палестинской автономии. Создание коалиции связано с финансовым кризисом, возникшим из-за удержания Израилем налоговых и таможенных поступлений автономии.

Израиль ежемесячно собирает налоговые поступления от имени Палестинской автономии в соответствии с Парижским протоколом к Соглашениям в Осло.

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашения удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в его основу лег мирный план Трампа из 20 пунктов.

Этот план, в частности, предусматривает отвод израильских войск на согласованную линию, создание Совета мира, который будет временно управлять Газой, развертывание международного военного контингента для обеспечения безопасности в секторе.

Палестинская автономия осуществляет ограниченное управление на Западном берегу реки Иордан, но не управляет сектором Газа. После начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС Газа была разделена по так называемой желтой линии: одна часть находится под контролем Израиля, другая — под контролем ХАМАС, где сосредоточено большинство палестинцев. Цель восстановления разрушенной израильской части Газы — создать демилитаризованную зону и предложить палестинцам альтернативу ХАМАС.