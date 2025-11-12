 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Франция поможет разработать Конституцию Палестины

Макрон: Франция поможет разработать Конституцию Палестины
Проект документа уже представила Палестина. Франция и Палестинская администрация создадут совместный комитет для разработки новой Конституции. Он проработает конституционные, институциональные и организационные аспекты

Франция поможет Палестинской администрации разработать Конституцию будущего государства. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Париже, передает Reuters.

Ряд западных государств, в том числе Франция, в сентябре официально признали палестинское государство, напоминает агентство. Израиль идею о его создании отвергает.

Макрон заявил, что Франция и Палестинская администрация, которая осуществляет ограниченное самоуправление на Западном берегу реки Иордан, создадут совместный комитет для разработки новой палестинской Конституции.

«Этот комитет будет отвечать за работу над всеми правовыми аспектами: конституционными, институциональными и организационными», — пояснил он журналистам.

По словам Макрона, проект Конституции ему уже представил Аббас. Стороны планируют окончательно определить все условия для создания государства Палестина.

Аббас, в свою очередь, заявил, что палестинская сторона привержена культуре диалога и мира и хочет сформировать «демократическое, невооруженное государство, приверженное верховенству закона, прозрачности, справедливости, плюрализму и ротации власти».

Он добавил, что ценит усилия президента США Дональда Трампа и глобальных партнеров по прекращению боевых действий в секторе Газа и переходу к следующему этапу установления прочного мира путем разоружения боевых группировок, включая ХАМАС.

Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии
Политика

С 1988 года, когда было объявлено о создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, его статус признали более 150 стран.

Двенадцать из них, включая Францию, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию и Испанию, создали коалицию доноров для финансовой поддержки Палестинской автономии. Создание коалиции связано с финансовым кризисом, возникшим из-за удержания Израилем налоговых и таможенных поступлений автономии.

Израиль ежемесячно собирает налоговые поступления от имени Палестинской автономии в соответствии с Парижским протоколом к Соглашениям в Осло.

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашения удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в его основу лег мирный план Трампа из 20 пунктов.

Этот план, в частности, предусматривает отвод израильских войск на согласованную линию, создание Совета мира, который будет временно управлять Газой, развертывание международного военного контингента для обеспечения безопасности в секторе.

Палестинская автономия осуществляет ограниченное управление на Западном берегу реки Иордан, но не управляет сектором Газа.  После начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС Газа была разделена по так называемой желтой линии: одна часть находится под контролем Израиля, другая — под контролем ХАМАС, где сосредоточено большинство палестинцев. Цель восстановления разрушенной израильской части Газы — создать демилитаризованную зону и предложить палестинцам альтернативу ХАМАС.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Франция Палестина Конституция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Трамп назвал глупостью признание европейскими странами Палестины
Политика
Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии
Политика
Франция стала третьей страной G7, признавшей Палестину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 11 ноя, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 11 ноя, 01:41
В Болгарии заявили об остатке бензина на месяц на фоне мер против ЛУКОЙЛа Политика, 01:48
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 01:44
Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру Общество, 01:41
В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Франция поможет разработать Конституцию Палестины Политика, 00:46
Робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время его презентации Общество, 00:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд восстановил права российской компании на аналог лекарства AstraZeneca Бизнес, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Эксперты зафиксировали падение инвестиций в недвижимость России Недвижимость, 00:09
«Сделал все, чтобы убрали». Что говорят об уходе Станковича из «Спартака» Спорт, 00:00
Каждый пятый работоспособный россиянин — самозанятый. Что значит этот бумПодписка на РБК, 00:00
Договор на троих: почему маркетплейсам пока не удалось договоритьсяПодписка на РБК, 00:00
Россияне вдвое нарастили спрос на рефинансирование кредитов Финансы, 00:00