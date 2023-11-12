Израиль объявил о продаже «Пращи Давида» в Финляндию

Финляндия стала первой страной, купившей у Израиля эту систему ПВО. О планах заключить сделку Хельсинки объявило на следующий день после присоединения к НАТО. Система перехватывает ракеты на дальности 40–300 км

Система противоракетной обороны «Праща Давида» (Фото: Nir Alon / Zuma / Global Look Press)

Минобороны Израиля подписало контракт о продаже Финляндии системы противоракетной обороны «Праща Давида» за 1,3 млрд шекелей (эквивалент €317 млн), сообщают Israel Defence и 7Channel. Ведомство назвало подписание соглашения «историческим» событием.

Это первая продажа системы за рубеж, ее разработали в Израиле совместно с США.

Система «Праща Давида» составляет средний уровень защиты многоступенчатой обороны в Израиле, включающий также «Железный купол», «Стрела 2» и «Стрела 3». Она способна перехватывать ракеты на дальности 40–300 км.

Израиль развернул ее в 2017 году, но впервые ее применили только в мае 2023 года.

Финские власти выразили желание приобрести «Пращу Давида» на следующий день после вступления в НАТО, в апреле 2023 года, а после начала войны в секторе Газа выразили уверенность, что ситуация не помешает сделке. «Поставки состоятся в конце 2020-х годов, так что к тому времени ситуация, безусловно, изменится», — сказал аналитик финского Минобороны Франс Пелтонен.

Финская армия обладает норвежской системой NASAMS 2, но диапазон высот у нее меньше. Финская армия прежде полагалась на российские системы «Бук-М1», полученные в рамках погашения Россией долга.