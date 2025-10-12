В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в 23:03 мск. Кореняко подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как правило, полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне угрозы атаки дронов. В последний раз ограничения в аэропорту Волгограда вводились 11 октября, они действовали почти 10 часов.