В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об ограничениях он сообщил в 23:03 мск. Кореняко подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Как правило, полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне угрозы атаки дронов. В последний раз ограничения в аэропорту Волгограда вводились 11 октября, они действовали почти 10 часов.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов