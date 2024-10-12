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Удар Ирана по Израилю ,  
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США ввели санкции против нефтяного сектора Ирана

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Удар Ирана по Израилю
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Война санкций
Под ограничения подпадает «любое физическое лицо», задействованное в работе нефтяного и нефтехимического секторов Ирана, заявил Минфин США. Санкции стали ответом на ракетный удар по Израилю
Глава Минфина США Джанет Йеллен
Глава Минфина США Джанет Йеллен (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Минфин США расширил санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на ракетный обстрел Израиля в начале октября, сообщается на сайте ведомства.

В документе говорится, что под ограничения «подпадает любое физическое лицо», задействованное в работе этих отраслей. Санкции призваны усилить финансовое давление на Иран и ограничить его способность получать доходы от энергоносителей «для подрыва стабильности в регионе» и атаки партнеров и союзников США.

Помимо того, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, меры должны «пресечь поток доходов», который Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет.

Государственный департамент внес в черный список шесть организаций, занимающихся торговлей иранской нефтью, и шесть судов. Минфин объявил о мерах против 16 юридических лиц и еще более 20 танкеров.

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Израильский&nbsp;полицейский&nbsp;прячется за машиной&nbsp;во время воздушной тревоги в Израиле, 1 октября 2024 года

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю 1 октября, воздушная атака стала второй за полгода. По данным Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет, по сведениям Генштаба — около 200. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была сбита, но «были и попадания». Иранский Корпус стражей исламской революции назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

Израиль обещает нанести ответный удар. По данным Al Jazeera, Тегеран передал Вашингтону предупреждение о том, что «неординарно» отреагирует на атаку Израиля, но в то же время добавил, что не стремится к региональной войне.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран санкции США Минфин США Госдепартамент США
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