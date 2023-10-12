Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной насос не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.

В Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время визита он встретится с руководством страны и «подтвердит солидарность США с правительством и народом Израиля». Затем 13 октября Блинкен встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане.

ХАМАС опубликовал кадры освобождения израильских заложников. На видео боевики оставляют заложников — женщину и двоих детей — возле забора, похожего на границу между Израилем и сектором Газа.

Половина палестинцев, проживающих в секторе Газа, младше 19 лет, а уровень молодежной безработицы в регионе достигает 70%, говорят данные ООН. Как отмечают опрошенные РБК эксперты, молодое население «означает большой потенциал для войны, беспорядков и насилия» и представляет собой «основной человеческий материал для исламистских организаций и движений».

Как устроена экономика региона, чем занимается население и почему оно быстро растет — читайте в материале РБК: