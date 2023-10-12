Война Израиля и ХАМАС. Главное
Главное к 12:20 мск
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Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной насос не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.
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В Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время визита он встретится с руководством страны и «подтвердит солидарность США с правительством и народом Израиля». Затем 13 октября Блинкен встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане.
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ХАМАС опубликовал кадры освобождения израильских заложников. На видео боевики оставляют заложников — женщину и двоих детей — возле забора, похожего на границу между Израилем и сектором Газа.
- В США обеспокоены тем, что им может не хватить боеприпасов для одновременной поддержки Украины и Израиля, сообщил CNN. Две страны нуждаются в разных видах оружия: ВСУ — в артиллерийских снарядах, а ЦАХАЛ — в высокоточных авиационных боеприпасах и ракетах-перехватчиках для «Железного купола». Но если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, ему также понадобятся артиллерийские боеприпасы. А запасы США и союзников истощились после более чем 18 месяцев поддержки Киева, отметил CNN.
- Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле выросло до 1,3 тыс. человек, около 3,3 тыс. ранены. В Палестине заявляют, что в результате ударов израильской армии погибли более 1,2 тыс. человек, ранены более 5,7 тыс. Свои дома в секторе Газа покинули почти 340 тыс. палестинцев.
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Половина палестинцев, проживающих в секторе Газа, младше 19 лет, а уровень молодежной безработицы в регионе достигает 70%, говорят данные ООН. Как отмечают опрошенные РБК эксперты, молодое население «означает большой потенциал для войны, беспорядков и насилия» и представляет собой «основной человеческий материал для исламистских организаций и движений».
Как устроена экономика региона, чем занимается население и почему оно быстро растет — читайте в материале РБК:
Как идут боевые действия
- Армия обороны Израиля ночью нанесла серию ударов по элитному подразделению ХАМАС «Нухба», поразив оперативные командные центры.
- Кроме того, ЦАХАЛ наносит ответные удары по позициям «Хезболлы», которая устроила обстрел северных районов страны со стороны Ливана. На кадрах с границы слышны стрельба и взрывы. На фоне обострения обстановки Минздрав Израиля переводит пациентов из больниц на севере страны в больницы в центральной части.
- Израиль во вторник вечером объявил, что переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. «ХАМАС хотел перемен в Газе. Ситуация поменяется на 180 градусов, — заявил министр обороны страны Йоав Галлант. — Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней».
- О планах начать наземную операцию в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Джо Байдену еще 8 октября. К тому моменту в Израиле были мобилизованы 300 тыс. человек. 10 октября правительство страны одобрило призыв до 360 тыс. резервистов. Sky News во вторник днем передавал, что израильская армия концентрирует рядом с сектором Газа танки и другую военную технику.
- Компания Maxar Technologies в среду показала последствия ударов Израиля по сектору Газа на спутниковых снимках.
- ХАМАС грозит начать казни заложников из Израиля, если израильская армия не прекратит удары по сектору Газа. Ранее в группировке сообщали, что взяли в плен по меньшей мере 130 человек, среди них есть граждане других стран, в том числе России и Китая. В ХАМАС подчеркнули, что не будут вести переговоры по поводу пленных, пока не закончатся боевые действия.
- Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил ТАСС, что Израиль не применяет фосфорные бомбы, это фейки. Накануне с таким обвинением в адрес Израиля выступил МИД Палестины. Там утверждали, что боеприпасы с белым фосфором, запрещенных международными конвенциями, использовали в районе аль-Карама в секторе Газа.
- Джо Байден также допустил переброску дополнительных войск на Ближний Восток. По данным Пентагона, сейчас в регионе находятся около 30 тыс. американских военных. Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США «Джеральд Форд». Вашингтон также рассматривает возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца — «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает WSJ.
- Атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала, сообщил член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф еще в выходные выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
- Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
- ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.
- На всей территории страны объявлен режим ЧС.
- Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
- 10 октября главы партий, входящих в правящую коалицию, уполномочили премьера Биньямина Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство.
Международная реакция
- Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
- В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
- США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
- Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
- В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
- Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
- Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
- МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.
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