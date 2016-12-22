ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,46 69,07 EUR Нал. 81,53 80,05 USD Бирж. 69,66 +0,25 EUR Бирж. 80,72 +0,11 USD ЦБ. 69,97 +0,11 EUR ЦБ. 81,39 +0,72 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6250,50 -69,40 IMOEX 2347,58 +0,53% RTSI 1061,63 +0,54% Brent 79,19 +0,71% DJIA 25971,06 +0,44% Nasdaq 7972,47 +0,61%
Путин связал разрушение принципов торговли с «политическими раскладами»
Лента новостей
Верховный суд отменил пожизненный приговор убившему 19 женщин 10:06, Общество Путин предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года 10:06, Политика Как устроен современный промышленный центр обработки данных 10:02, РБК и Schneider Electric Путин обратился к «отравителям» Скрипалей 09:57, Политика Орешкин назвал причины ослабления рубля 09:54, Экономика Путин предложил разместить технологические компании на острове Русский 09:37, Экономика Путин поручил ускорить рост экономики Дальнего Востока до 6% в год 09:30, Общество 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 09:29, Партнерский материал Голодец поддержала свободную конкуренцию российских и зарубежных фильмов 09:06, Общество Путин связал разрушение принципов торговли с «политическими раскладами» 08:50, Политика Минтранс поддержал идею создания нового лоукостера для полетов по России 08:41, Экономика «Росатом» позвал бизнесменов в свои проекты в рамках плана Белоусова 08:30, Бизнес Россия поднимет в СБ ООН тему смягчения санкций в отношении КНДР 08:19, Общество WSJ узнала об интересе Пентагона к размещению новых военных баз в Греции 08:09, Политика Правительство предложило ограничить комиссию билетных операторов 08:00, Бизнес Глава Минпромторга назвал невыгодным повышение ключевой ставки ЦБ 07:47, Финансы Экономисты оценили влияние ослабления рубля на инфляцию 07:41, Экономика Лавров счел «отравленными» отношения между США и Россией 07:14, Политика Россотрудничество разработает программу работы в соцсетях в США 07:04, Политика МЭР предсказал ускорение инфляции выше 3,4% при текущем курсе рубля 07:02, Экономика Глава Россотрудничества — РБК: «Мы на латинице писать не будем» 07:00, Интервью Минэкономразвития разработало прогноз развития экономики с учетом санкций 07:00, Экономика Глазьев обвинил ЦБ в падении рубля 06:50, Финансы Орешкин спрогнозировал срок сохранения повышенной волатильности на рынке 06:36, Экономика Украина перебросила войска к Азовскому морю из-за «агрессии» России 06:08, Политика «Газпром нефть» и CNPC оценят перспективы заводнения месторождения в ЯНАО 06:03, Бизнес Новак рассказал об «уникальном окне возможностей» для российского СПГ 05:40, Экономика Белоусов посетовал на комфортную для жуликов работу надзорных органов 05:22, Бизнес
Путин связал разрушение принципов торговли с «политическими раскладами»
ВЭФ-2018, 08:50
0
Путин связал разрушение принципов торговли с «политическими раскладами»
Глобальная экономика сталкивается с разными формами протекционизма и непомерным ростом различных барьеров. В мире девальвируются принципы конкуренции и экономической взаимовыгодности, заявил Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В мире «непомерно растут» различные барьеры, которые мешают свободной торговле, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».

По мнению Путина, на установление барьеров часто влияет политическая ситуация. «Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов», — сказал он.

Увеличение барьеров — это «серьезный вызов для всей глобальной экономики, особенно для динамичного развития АТР, для его лидерства», добавил Путин. Для развития региона и высоких темпов роста нужно «сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости», уверен президент.

Президент Китая Си Цзиньпин, также присутствующий на пленарном заседании, заявил, что в мире происходят «глубокие и сложные изменения», проводится «политика силы», все заметнее односторонние подходы. «Протекционизм поднимает голову», — сказал Си Цзиньпин.

В торговой войне США и Китая прошел новый раунд повышения пошлин
Политика

Сейчас Китай находится в споре с США по поводу торговых пошлин. Вашингтон требует сокращения торгового дефицита между странами и обещает ввести пошлины на китайские товары на сумму более $200 млрд. Пекин отвечает зеркальными мерами.​

Авторы: Павел Казарновский, Владимир Дергачев.
Теги: Владимир Путин , АТР
Главное
Путин предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года Политика
Материалы по теме
Песков объяснил исчезновение стенограммы разговора Путина с сайта Кремля Политика
Путин не поверил сказавшей о низкой зарплате сотруднице «Звезды» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter