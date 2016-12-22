Путин связал разрушение принципов торговли с «политическими раскладами»

Глобальная экономика сталкивается с разными формами протекционизма и непомерным ростом различных барьеров. В мире девальвируются принципы конкуренции и экономической взаимовыгодности, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В мире «непомерно растут» различные барьеры, которые мешают свободной торговле, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».

По мнению Путина, на установление барьеров часто влияет политическая ситуация. «Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов», — сказал он.

Увеличение барьеров — это «серьезный вызов для всей глобальной экономики, особенно для динамичного развития АТР, для его лидерства», добавил Путин. Для развития региона и высоких темпов роста нужно «сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости», уверен президент.

Президент Китая Си Цзиньпин, также присутствующий на пленарном заседании, заявил, что в мире происходят «глубокие и сложные изменения», проводится «политика силы», все заметнее односторонние подходы. «Протекционизм поднимает голову», — сказал Си Цзиньпин.

Сейчас Китай находится в споре с США по поводу торговых пошлин. Вашингтон требует сокращения торгового дефицита между странами и обещает ввести пошлины на китайские товары на сумму более $200 млрд. Пекин отвечает зеркальными мерами.​