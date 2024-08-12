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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о результатах инспекции приграничных сел

Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор и начальник управления безопасности региона Евгений Воробьев проехали по приграничным селам Краснояружского района, включая Графовку, Вязовое и Репяховку. Вывоз жителей «хорошо организован», отметил Гладков

Гладков сообщил о результатах инспекции приграничных сел
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и начальник управления безопасности региона Евгений Воробьев проехали по приграничным населенным пунктам Краснояружского района. Об этом Гладков сообщил в телеграм-канале.

«Встретился с начальником управления безопасности Белгородской области Евгением Васильевичем Воробьевым, который уже проехал по приграничным населенным пунктам Краснояружского района: селам Графовка и Вязовое», — написал он.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

По его словам, они также прошли по домам в селе Репяховка, где еще остаются несколько жителей.

Гладков отметил, что вывоз жителей в пункты временного размещения «хорошо организован».

Утром губернатор сообщил об «активности врага на границе Краснояружского района» и объявил о вывозе людей. Накануне он говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга, который находится недалеко от города Суджи Курской области, и близлежащих сел сами решили временно покинуть свои дома.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими военными. Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении попыток прорыва украинских сил. Глава Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.

Из Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. размещены в ПВР, заявляли в МЧС.

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Вячеслав Гладков Белгородская область эвакуация
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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