Гладков сообщил о результатах инспекции приграничных сел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и начальник управления безопасности региона Евгений Воробьев проехали по приграничным населенным пунктам Краснояружского района. Об этом Гладков сообщил в телеграм-канале.
«Встретился с начальником управления безопасности Белгородской области Евгением Васильевичем Воробьевым, который уже проехал по приграничным населенным пунктам Краснояружского района: селам Графовка и Вязовое», — написал он.
По его словам, они также прошли по домам в селе Репяховка, где еще остаются несколько жителей.
Гладков отметил, что вывоз жителей в пункты временного размещения «хорошо организован».
Утром губернатор сообщил об «активности врага на границе Краснояружского района» и объявил о вывозе людей. Накануне он говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга, который находится недалеко от города Суджи Курской области, и близлежащих сел сами решили временно покинуть свои дома.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими военными. Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении попыток прорыва украинских сил. Глава Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.
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