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Кадыров призвал главу Рослесхоза «встать с насиженного кресла»

Рамзан Кадыров призвал главу Рослесхоза «встать с насиженного кресла» из-за оценки Чечни
Рослесхоз «безалаберно и бездарно» составил формулу расчета рейтинга эффективного лесного хозяйства, из-за чего Чечня оказалась в конце списка, уверен Кадыров. Он призвал главу агентства приехать в республику
Иван Советников
Иван Советников (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Глава Рослесхоза Иван Советников должен встать «с насиженного кресла», выйти из кабинета и приехать в Чечню, где его «будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР», заявил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров, после того как та оказалась на последних строчках в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства

Кадыров считает, что агентство руководствовалось «безалаберно и бездарно» разработанной формулой, поскольку не учитывает разницу в природных зонах у разных регионов России. Он отметил, что Рослесхоз одинаково применяет формулу как к «небольшим республикам», так и к большим лесистым регионам страны, «а это в корне неправильно». Глава Чечни привел пример: только в одном лесничестве одного региона может находиться от одного до пяти гектаров земли лесного хозяйства, а в некоторых больше 10 млн гектаров. Такие показатели, подчеркнул Кадыров, десятикратно превышают объем всего лесного фонда республики. Он добавил, что в Чечне с 2015 года не было выявлено ни одного лесного пожара.

«Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал. Мне интересно узнать, как он в Чеченской Республике собирается, к примеру, сдавать в аренду тысячи гектаров все еще не разминированных земель лесного фонда? Найдет он таких арендодателей?» — поинтересовался Кадыров.

Глава Чечни предположил, что республике в условиях критики Рослесхоза следует повально вырубать деревья в заказниках, которые составляют около трети всего лесного фонда. Это необходимо сделать, чтобы «удовлетворить пожелание Советникова» о повышении эффективности лесного хозяйства, указал он. При этом лес может быть «искалечен» и «напичкан осколками», из-за чего обработать его и «всунуть арендодателям» не представляется возможным, считает глава региона.

«Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику», — предложил Кадыров, пообещав назначить Советникова министром природы Чечни. Он также предупредил, что затем тот будет обязан продемонстрировать, как вырубить «абсолютно все деревья в республике с 352 тыс. гектаров и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса».

«Посмотрел бы я на его безуспешные потуги», — резюмировал глава Чечни.

РБК направил запрос в пресс-службу Рослесхоза.

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Рамзан Кадыров

Такую реакцию у Кадырова вызвала публикация Рослесхоза от 11 августа, в которой глава ведомства призвал глав регионов отреагировать на публикацию рейтинга. «Игнорирование результатов рейтинга недопустимо, по сути, последние места в нем — это неисполнение прямых обязанностей», — подчеркнул Советников. Он предложил регионам-аутсайдерам вместе с экспертами Рослесхоза разработать план повышения эффективности лесного хозяйства.

Низшие строки в рейтинге заняли помимо Чечни Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чукотка, Якутия, Тува, Бурятия, Мурманская, Астраханская и Ростовская области и еще девять регионов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Рослесхоз Чечня Рамзан Кадыров леса
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