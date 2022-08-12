Кадыров призвал главу Рослесхоза «встать с насиженного кресла»

Рослесхоз «безалаберно и бездарно» составил формулу расчета рейтинга эффективного лесного хозяйства, из-за чего Чечня оказалась в конце списка, уверен Кадыров. Он призвал главу агентства приехать в республику

Иван Советников (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Глава Рослесхоза Иван Советников должен встать «с насиженного кресла», выйти из кабинета и приехать в Чечню, где его «будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР», заявил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров, после того как та оказалась на последних строчках в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства

Кадыров считает, что агентство руководствовалось «безалаберно и бездарно» разработанной формулой, поскольку не учитывает разницу в природных зонах у разных регионов России. Он отметил, что Рослесхоз одинаково применяет формулу как к «небольшим республикам», так и к большим лесистым регионам страны, «а это в корне неправильно». Глава Чечни привел пример: только в одном лесничестве одного региона может находиться от одного до пяти гектаров земли лесного хозяйства, а в некоторых больше 10 млн гектаров. Такие показатели, подчеркнул Кадыров, десятикратно превышают объем всего лесного фонда республики. Он добавил, что в Чечне с 2015 года не было выявлено ни одного лесного пожара.

«Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал. Мне интересно узнать, как он в Чеченской Республике собирается, к примеру, сдавать в аренду тысячи гектаров все еще не разминированных земель лесного фонда? Найдет он таких арендодателей?» — поинтересовался Кадыров.

Глава Чечни предположил, что республике в условиях критики Рослесхоза следует повально вырубать деревья в заказниках, которые составляют около трети всего лесного фонда. Это необходимо сделать, чтобы «удовлетворить пожелание Советникова» о повышении эффективности лесного хозяйства, указал он. При этом лес может быть «искалечен» и «напичкан осколками», из-за чего обработать его и «всунуть арендодателям» не представляется возможным, считает глава региона.

«Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику», — предложил Кадыров, пообещав назначить Советникова министром природы Чечни. Он также предупредил, что затем тот будет обязан продемонстрировать, как вырубить «абсолютно все деревья в республике с 352 тыс. гектаров и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса».

«Посмотрел бы я на его безуспешные потуги», — резюмировал глава Чечни.

РБК направил запрос в пресс-службу Рослесхоза.

Читайте на РБК Pro Pro Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Инструкции Pro Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор Статьи Pro Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Статьи Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Статьи Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции Pro Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Статьи Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи

Такую реакцию у Кадырова вызвала публикация Рослесхоза от 11 августа, в которой глава ведомства призвал глав регионов отреагировать на публикацию рейтинга. «Игнорирование результатов рейтинга недопустимо, по сути, последние места в нем — это неисполнение прямых обязанностей», — подчеркнул Советников. Он предложил регионам-аутсайдерам вместе с экспертами Рослесхоза разработать план повышения эффективности лесного хозяйства.

Низшие строки в рейтинге заняли помимо Чечни Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чукотка, Якутия, Тува, Бурятия, Мурманская, Астраханская и Ростовская области и еще девять регионов.