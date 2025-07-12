The Telegraph рассказала детали гибели британца, служившего в ВСУ

Сослуживец Чедвика рассказал, что тот конфликтовал с другим иностранным военнослужащим. Незадолго до смерти британца между ним и его соотечественником с позывным Бронко произошла драка, после которой он был связан и увезен

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Британец Джордан Чедвик, участвовавший в конфликте на Украине на стороне ВСУ и найденный мертвым со связанными руками в 2023 году, конфликтовал с другим иностранным военным. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на сослуживца британца с позывным Дейв.

Чедвик участвовал в боях на стороне ВСУ в составе Интернационального легиона территориальной обороны, который президент Украины Владимир Зеленский создал в первые дни российской военной операции. Он состоит из иностранцев, которые решили принять участие в боевых действиях на стороне украинских Вооруженных сил.

Британец был членом подразделения, известного как «Штурмовая группа 50/50». Как пишет The Daily Telegraph, в него входили порядка 20 бойцов, в основном британцев и американцев. Подразделение несло службу на передовой в районах активных боевых действий, в том числе в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Как пишет газета, тело Чедвика в водоеме близ Краматорска нашли местные рыболовы: оно лежало в зарослях тростника неподалеку от берега. До поездки на Украину, с 2011 по 2015 год, он служил в Шотландской гвардии, нес караульную службу у Букингемского дворца.

Однако после того, как он ушел из армии, его жизнь изменилась в худшую сторону. Мужчине часто было нечего есть, он ночевал в лесах пригорода Бернли и питался в бесплатных столовых, рассказали газете его знакомые. Присоединение к украинской армии, по их словам, Чедвик рассматривал как способ изменить свою жизнь.

Дейв рассказал, что у Чедвика в бригаде был конфликт с военнослужащим с позывным Бронко. Они жили в двух разных домах, в которых размещалась бригада.

«Чедвик пришел однажды ночью, весь в боевой форме, и пытался убить Бронко. Причина драки была неясной, но они (Бронко и человек с позывным Хаггс. — РБК) скрутили его и связали руки за спиной. Неясно, был ли он жив или мертв, когда вышел из дома, но Хаггс увез его. Его тело нашли в водохранилище через день или два», — рассказал Дейв.

После того как тело Чедвика было обнаружено, следователи допросили американца, датчанина и троих британцев, которые, предположительно, находились в доме, где произошла драка. Впоследствии их отпустили.

Тело Чедвика было возвращено на родину, в Великобританию, а власти страны инициировали расследование обстоятельств его гибели.

Российское Минобороны не раз сообщало об ударах по пунктам дислокации наемников на Украине. По оценке ведомства, на стороне ВСУ за весь период боевых действий сражались десятки тысяч иностранцев, среди которых граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других государств.