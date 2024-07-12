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В российском посольстве заявили о разрыве военных связей с Британией

Дипломаты напомнили, что в мае Британия выслала российского военного атташе, Россия приняла ответные меры. Военные связи разорваны, контакты сохраняются только на уровне внешнеполитических ведомств, заявили в посольстве
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Великобритания разорвала с Россией связи по линии военных ведомств, сообщили «Известиям» в российском посольстве, отметив, что их восстановление в ближайшее время вряд ли возможно.

Дипломаты напомнили, что в мае британские власти решили выслать из страны российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон назвал сотрудником военной разведки, и сняли дипломатический статус с его представительства и ряда других российских объектов недвижимости в стране. Москва в ответ объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть Россию.

МИД объявил о высылке британского атташе по обороне из России
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Адриан Когхилл

Действия Соединенного Королевства в посольстве назвали «беспрецедентным в истории российско-британских отношений решением о разрыве военных связей», которые были установлены в 1934 году. «Контакты между военными ведомствами были чрезвычайно важны для двух стран», — заявили дипломаты. Они отметили, что сейчас связь поддерживается только эпизодически на уровне МИД, этот канал используется «для транслирования сигналов о позиции сторон» по военному конфликту на Украине и решения практических вопросов.

В британском МИДе сказали «Известиям», что с февраля 2022 года Лондон поддерживает ограниченные дипломатические отношения с Москвой, но не прокомментировали сообщение российского посольства об отсутствии военных связей.

О высылке российского атташе Британия объявила вскоре после того, как в марте на востоке Лондона подожгли склад компании, принадлежащей супружеской паре с Украины. По подозрению в причастности к пожару было задержано пятеро мужчин, как писала Би-би-си, двоим предъявили обвинения «в содействии российским спецслужбам» в связи с произошедшим. Посла России Андрея Келина вызвали в МИД Британии, российская сторона сочла обвинения «абсурдными и заведомо бездоказательными».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания военный атташе дипломаты посольство
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