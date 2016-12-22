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Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
Политика, 21:47
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Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
Украинские госкомпании за прошедшие полгода выделили лоббистской компании Yorktown Solutions более $200 тыс. на продвижение своих интересов в США. В частности, Киев заказал лоббистам дискредитацию проекта «Северный поток-2»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Украинская госкомпания «Нафтогаз» и ее дочерняя организация — Киевская организация работодателей нефтяной и газовой промышленности за последние полгода потратили почти $170 тыс. на лоббирование своих интересов в США, следует из полугодового отчета лоббистской компании Yorktown Solutions на сайте американского Минюста. Ранее в «Нафтогазе» сообщали о том, что лоббирование в США нацелено на противодействие проекту «Северный поток-2».

В ноябре 2017 года о заключении контракта «Нафтогаза» с американскими лоббистами сообщила пресс-служба компании. «Покупка услуг Yorktown Solutions связана с необходимостью реагировать на интенсификацию лоббистской кампании «Газпрома» по содействию строительству «Северного потока-2», — объясняли это решение в «Нафтогазе».

Документы, подтверждающие заключение контракта, согласно требованиям американского законодательства, были поданы лоббистом в Минюст США и опубликованы. В договоре​ среди целей, которые ставит «Нафтогаз», был указан пункт «Эффективное устранение угроз, которые представляет проект «Северный поток-2». Кроме того, средства должны были быть потрачены на поддержку интеграции украинского и европейского энергетических рынков.

В феврале 2018 года «Нафтогаз» заключил с Yorktown Solutions еще один договор — уже на сумму $465 тыс. По условиям договора американский лоббист, в частности, обязывался «готовить колонки, статьи и исследования, направленные против строительства «Северного потока-2». Схожие условия были включены и в договор с Киевской организацией работодателей нефтяной и газовой промышленности (Kyiv Post называет ее дочерней структурой «Нафтогаза»).

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Согласно данным отчета, поданного Yorktown Solutions в Минюст США 2 июля, «Нафтогаз» за прошедшее полугодие перечислил американским лоббистам $8,4 тыс. Еще $161,5 тыс. Yorktown Solutions получила от дочерней структуры «Нафтогаза». Кроме того, в числе клиентов лоббистской компании указаны еще два украинских резидента — государственные компании «Укринмаш» и «Спецтехноэкспорт» (занимаются экспортом украинской военной продукции). В общей сложности Yorktown Solutions получила от киевских компаний $214,9 тыс.

Контракт с «Укринмаш» был заключен 21 марта, следует из опубликованной версии документа, и будет действовать до конца 2018 года. Согласно условиям соглашения, Yorktown Solutions в интересах украинской оборонной компании должна «взаимодействовать с конгрессом, сенатом и их комитетами, органами исполнительной и законодательной власти, департаментами обороны, торговли и администрацией президента США». Кроме того, Yorktown Solutions обязалась организовывать интервью, публиковать статьи в интересах «Укринмаша», «поддерживать и расширять отношения между оборонными организациями США и заказчиком». Стоимость контракта составила $7,5 тыс. в месяц.

Представители «Нафтогаза» и «Газпрома» не ответили на запросы РБК.

С 2017 года в США «Северный поток-2» в интересах реализующего проект консорциума лоббировали четыре фирмы, которые получили от консорциума почти $2,1 млн, следует из данных сената США. Лоббистами проекта стали компании Capitol Counsel, Hawksbill Group, Roberti Global и SMW Partners.

Проект «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. По ним в Европу должен поступать газ с российских месторождений. Совокупная мощность «Северного потока-2» должна составить 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Реализацией проекта занимается консорциум Nord Stream 2 AG, его крупнейшим акционером является российская компания «Газпром» (владеет 51%).

Киев выступает против строительства газопровода в связи с тем, что реализация проекта сократит объемы транзита российского газа через территорию Украины. При этом транзитные платежи, которые «Нафтогаз» получает от «Газпрома», составляют существенную долю в поступлениях украинского бюджета. В связи с этим Киев расценивает «Северный поток-2» в качестве инструмента давления Кремля. В июне зампред Верховной рады Украины Оксана Сыроед назвала проект российским «оружием».

С резкими заявлениями по поводу строительства газопровода выступает и украинский президент Петр Порошенко. Украинский лидер утверждал, что «Северный поток-2» является «абсолютно политиканским проектом», лишенным экономического смысла. «Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны», — говорил президент.

Авторы: Георгий Тадтаев, Иван Ткачёв.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: лоббизм , «Нафтогаз» , «Северный поток-2»
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