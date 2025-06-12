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Военная операция на Украине ,  
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WSJ назвала майские территориальные приобретения России почти рекордными

WSJ: в мае под контроль России перешли значительные территории в зоне конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
В ВСУ заявили об истощении личного состава и работе на пределах возможностей
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В мае этого года под российский контроль перешли больше территорий в зоне конфликта на Украине, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Российское Минобороны сообщало о переходе под российский контроль десятков населенных пунктов в прошлом месяце:

  • ДНР: Новополь, Вольное поле (вблизи Запорожской области), Гнатовка (Игнатовка, у Торецка), Шевченко Первое, Новооленовка, Котляровка, Михайловка, Миролюбовка (вблизи Покровска), Ступочки (под Константиновкой) и др.
  • Сумская область: Водолаги, Локня, Владимировка, Беловоды, Константиновка (у границ с Курской областью) и др.
  • Харьковская область: Строевка, Кондрашовка (под Купянском).

Газета отмечает, что это говорит о тупике в мирных переговорах Киева и Москвы — из-за этого исход конфликта, вероятно, решится в результате боевых действий.

WSJ в числе ключевых направлений, где обстановка наиболее напряженная, называет район Покровска (Красноармейска) и Константиновки в ДНР, а также Сумскую область. Один из военных сказал газете, что в Покровске атаки продолжаются в любое время суток, другой заявил, что Константиновка «быстро превращается в линию фронта».

«Этим летом мы ожидаем ухудшения ситуации по всем направлениям. Личный состав истощен. Не хватает ротации. Все работают на пределе своих возможностей», — сказал старший лейтенант ВСУ, находящийся в районе Константиновки.

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Украина и Россия провели два раунда прямых переговоров 16 мая и 2 июня в Стамбуле. Практическими результатами этих встреч стали обмены пленными и телами погибших солдат. На второй встрече стороны обменялись меморандумами с перечислением условий прекращения огня.

Если Киев предлагает в своем варианте считать «отправной точкой переговоров» текущую линию боесоприкосновения, то Москва требует отвода сил ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России в административных границах и которые российские силы контролируют не полностью.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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