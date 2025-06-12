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Политика ,  
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Умер экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов

Николаю Виноградову было 78 лет. Он возглавлял область с 1996 по 2013 год, а в 2022 году стал советником нынешнего губернатора Александра Авдеева. При нем «регион справился с перипетиями 1990-х», написал Авдеев
Николай Виноградов
Николай Виноградов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер в возрасте 78 лет, сообщил глава региона Александр Авдеев.

«Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником. Мы были единомышленниками во многих коренных вопросах дальнейшего развития региона», — написал он, выразив соболезнования семье умершего.

В последние годы Виноградов был советником Авдеева.

Виноградов возглавлял область с 2000 по 2013 годы, а до этого несколько лет, с 1996-го, руководил владимирской администрацией. По словам Авдеева, под руководством Виноградова «регион справился с перипетиями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-е».

В 1994 году Вингорадов был избран депутатом и председателем законодательного собрания Владимирской области. Он возглавлял список КПРФ на выборах в 2013 году, но потом отказался от мандата депутата.

Экс-губернатор был удостоен звания почетного гражданина Владимирской области. На сайте регионального правительства говорится, что «благодаря особому стилю управления Виноградова, соединяющему рыночные отношения и плановость экономики, благосостояние области прекратило свое падение». 

Также он был был награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Николай Виноградов Владимирская область губернаторы Александр Авдеев
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