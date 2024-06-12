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Политика ,  
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NBC узнал о 8 задержанных в США за связи с ИГ граждан Таджикистана

NBC: в США по подозрению в связях с ИГ задержали 8 граждан Таджикистана
В США задержаны 8 мужчин из Таджикистана, их подозревают в связях с террористами, сообщает NBC. Задержанным грозит депортация, обвинения в терроризме им могут предъявить позднее. ФБР следило за ними несколько месяцев
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

В минувшие выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе были задержаны восемь мужчин из Таджикистана, которых подозревают в связях с «Исламским государством» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили знакомые с ситуацией источники NBC News.

Подозреваемые находились в поле зрения Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом, задержали их сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Источники телеканала уточнили, что мужчинам еще не предъявили обвинений в связях с террористами или заговоре, ФБР предупредило ICE о такой вероятности, после чего их задержали по обвинениям, связанным с иммиграционным законодательством.

По словам двух чиновников, знакомых с ситуацией, все восемь мужчин пересекли южную границу США, их криминальное прошлое было чистым. По их сведениям, по меньшей мере двое пересекли границу прошлой весной, один из них воспользовался приложением CBP One, созданное, чтобы позволить мигрантам записываться на прием с просьбой о предоставлении убежища.

Собеседники NBC рассказали, что ФБР было осведомлено о «потенциальной террористической угрозе, исходящей из Центральной Европы», и начала наблюдение за этими людьми в рамках расследования. Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что за этой группой наблюдали в течение нескольких месяцев.

Задержанным грозит депортация, а позже им могут предъявить обвинения в терроризме, говорят источники телеканала.

«За последние несколько дней агенты ICE арестовали нескольких неграждан по распоряжению иммиграционных властей. <...> Арестованные лица содержатся под стражей в ICE в ожидании процедуры экстрадиции», — приводит NBC выдержку из совместного заявления Министерства внутренней безопасности и ФБР.

Телеканал до этого сообщал, что в апреле ICE арестовала в Балтиморе мужчину из Узбекистана, подозреваемого в связях с ИГ, после того, как он прожил в США более двух лет.

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Саидакрами Рачабализода, подозреваемый в теракте в подмосковном &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; в Басманном суде

22 марта произошел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: вооруженные люди устроили там стрельбу и подожгли здание. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

На следующий день задержали предполагаемых непосредственных участников нападения — четырех уроженцев Таджикистана. Всего по делу о теракте арестованы 18 человек, некоторые из них также являются уроженцами республики. После этого Россия ужесточила проверки на границах. МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу из-за «массовых случаев проявления негативного отношения» к таджикам в России и нарушения их прав и свобод. Также таджикский МИД рекомендовал гражданам республики не ездить в Россию.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Неназванные официальные лица США заявили New York Times и Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России).

Российские власти заявляют о причастности к теракту украинской стороны. В Киеве заявили о непричастности к нападению на «Крокус».

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нью-Йорк Филадельфия Лос-Анджелес Таджикистан Исламское государство ФБР

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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