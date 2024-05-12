Число погибших при обрушении подъезда после обстрела в Белгороде выросло до 12

В Белгороде нашли тела еще четырех погибших при обрушении многоэтажки

По последним данным, при обрушении подъезда, в который попал фрагмент ракеты, погибли 12 человек, 20 пострадали. Всего за сутки в Белгороде из-за обстрелов погибли 15 человек

Число погибших в результате обрушения подъезда после попадания фрагмента ракеты «Точка-У» в дом в Белгороде достигло 12, сообщает МЧС. Среди погибших — два ребенка.

Пострадавших — 20, следует из публикации главы минздрава региона Андрея Иконникова.

Ракета была сбита около 11:40, сообщало Минобороны. Всего было уничтожено шесть «Точек-У», а также шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire».

Вечером, около 20:00, город подвергся еще одной атаке, в результате погибли три человека, пять пострадали. Было сбито 14 снарядов, выпущенных из тех же РСЗО.

В 22:21 в городе в десятый раз за сутки объявили ракетную опасность, в 22:34 она была отменена.

Обрушившийся подъезд находился в десятиэтажном доме на улице Щорса на юге Белгорода, в районе Харьковская гора. Вторая атака также пришлась на этот район, из-за повреждения линий электропередач на пяти улицах были проблемы с электроснабжением.