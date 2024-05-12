Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде после обстрела ВСУ. Видео
Появились кадры рухнувшего подъезда после обстрела в Белгороде
В Белгороде после попадания снаряда в многоэтажку рухнул целый подъезд с десятого по первый этаж. Губернатор сообщил о массированном обстреле города. Под завалами могут находиться люди. Сообщается о пострадавших и погибших, их точное число пока неизвестно.
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