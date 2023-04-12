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Суд отказался рассматривать дело против хирурга о дискредитации армии

Калужский суд не принял протокол о дискредитации армии против военного хирурга Евича
Дело против военного хирурга Юрия Евича открыли в марте из-за критики обеспечения военной операции. За врача заступились губернаторы Сахалина и Калужской области и вице-премьер Трутнев. 12 апреля суд вернул дело без рассмотрения
Юрий Евич
Юрий Евич (Фото: КГУ им. К.Э. Циолковского)

Козельский районный суд Калужской области не стал рассматривать протокол о дискредитации армии против военного хирурга Юрия Евича. В графе «движение дела» в карточке на сайте суда статус 12 апреля сменился на «возвращено без рассмотрения».

Юрий Евич — кандидат медицинских наук, автор 14 работ по тактической медицине, основатель и руководитель Центра тактической медицины. Он принимал участие в военной операции с марта по сентябрь прошлого года в составе «Союза добровольцев Донбасса» и в августе был награжден медалью «За отвагу».

Председатель суда сообщил «РИА Новости», что протокол вернули «должностному лицу для устранения недостатков».

Протокол против Евича по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП завели после его открытой лекции для сотрудников Росгвардии на Сахалине. В Центре тактической медицины заявили, что некое должностное лицо УМВД по Южно-Сахалинску увидело в выступлении Евича провоцирование «создания негативной оценки Вооруженных сил РФ ввиду проведения специальной военной операции». Дело передали судье 29 марта.

После этого за хирурга заступился калужский губернатор Владислав Шапша. «Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию», — считает губернатор.

Шапша отметил, что опыт Евича «основан на реальной практике, которую он получил в боевых условиях», а гражданский человек «может здоровую оценку спутать с чрезмерной критикой». Глава региона выразил надежду, что правоохранительные органы «примут справедливое решение».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что «как-то наказывать Юрия Евича или тем более доводить дело до суда не стоило». По словам Лимаренко, врач «не раз доказал делом» свою поддержку российской армии.

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Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что готов оплатить штраф Евича, если того признают виновным. «Те резкие высказывания, которые он допустил, они, мне кажется, основаны на сопереживании. <...> На решение суда я повлиять не смогу, но готов взять на себя финансовые риски по этому решению», — пообещал он.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Калужская область дискредитация армии медицина хирург
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