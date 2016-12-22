МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара»

Из-за санкций США движутся в сторону пренебрежения интересами бизнеса и злоупотребления ролью доллара как основной резервной валюты, считает замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, это часто происходит в ущерб самим США

Сергей Рябков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Введение новых санкций против России со стороны США демонстрирует, что Вашингтон злоупотребляет ролью доллара как мировой резервной валюты, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, введение санкций означает, что США развиваются в направлении, противоположном тому, какому они следовали на протяжении десятилетий.

«Вся их система, внутренний строй продолжает эволюционировать в направлении, которое радикально отличается от основ американского общественного устройства, каким мы его знали на протяжении десятилетий: пренебрежение интересами бизнеса, злоупотребление ролью доллара как основной резервной валюты, навязывание своих подходов экономическим операторам зачастую в ущерб себе», — сказал Рябков.

Рябков также обратил внимание на попытки «антироссийски настроенных сил» США, в том числе в конгрессе, «пойти еще дальше». «Это довольно тревожная тенденция», — констатировал замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, Москва сейчас занимается проработкой ответа на антироссийские санкции.

Минфин США ввел очередные санкции против российских бизнесменов и глав госкомпаний 6 апреля. В список Вашингтон внес 24 россиянина и 15 компаний.

Среди попавших под новые санкции юридических лиц — агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», En+, группа ГАЗ, ООО «Газпром бурение», UC Rusal, «Рособоронэкспорт» и др.

После объявления об этом российский фондовый рынок продемонстрировал падение — индекс Мосбиржи потерял 9% за день, индекс РТС — более 10%. Лидерами падения стали акции компаний, топ-менеджеры которых попали под санкции, металлургические компании и участники финансового рынка.

После введения санкций в два раза подешевела компания Rusal, на Лондонской бирже приостановили торги ценными бумагами компаний Дерипаски, а с поста независимого директора En+, бенефициаром которой также является Дерипаска, ушел Доминик Фрайс.

Российские власти пообещали, что поддержат пострадавшие от санкций компании.