Генсек НАТО считает новую военную доктрину РФ морально устаревшей

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает новую военную доктрину РФ морально устаревшей и "не отражающей реальной действительности".

Военная доктрина РФ называет НАТО в числе основных угроз безопасности страны, однако А.Ф.Расмуссен уверяет, что Североатлантический блок "никогда не нападет на Россию", передает Associated Press, ссылаясь на заявление генсека альянса.

В новой военной доктрине РФ в числе основных внешних военных опасностей называется также "стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями". Это положение вызвало критику со стороны многих участников Евроатлантического альянса, заявляющих, что НАТО не представляет никакой угрозы России.

Напомним, как заявлял ранее официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко, Россия готова и далее продолжать диалог с НАТО по новой военной доктрине, несмотря на негативные отзывы о ней представителей альянса. "Мы готовы и далее продолжать такой диалог, давать необходимые разъяснения в Совете Россия - НАТО (СРН) по нашей новой военной доктрине", - сказал он.

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил в конце февраля с.г. в интервью французским СМИ, что в новой российской военной доктрине не НАТО является основной угрозой. "Однако бесконечное расширение НАТО за счет поглощения стран, которые когда-то либо входили в состав Советского Союза, либо являются нашими ближайшими соседями, конечно, создает определенные проблемы, потому что, как ни крути, НАТО - это военный блок", - уточнил глава государства.

В настоящее время действует военная доктрина, принятая в 2000г. Как сообщал в конце октября 2009г. секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Россия не снимает с себя статуса ядерной державы, которым также обладают США и Китай, в связи с чем существует опасность применения оружия массового поражения. Н.Патрушев подчеркнул, что Россия должна быть готова к защите от такого оружия и выполнять обязанности по обеспечению национальной безопасности.