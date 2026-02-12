Atlantic сообщила о возможной «самой тяжелой уступке» Киева

Зеленский может быть готов отказаться от контроля над территорией Донбасса, сообщили The Atlantic два его советника. Сам президент Украины говорил, что согласен провести референдум по вопросу территорий

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса, сообщили два советника украинского лидера журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

По его данным, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов и Крыма в составе России.

Сам Зеленский в интервью Шустеру рассказал, что Киев в отношении администрации Дональда Трампа избрал тактику, которая заключается в том, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны». «Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий», — заявил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Как пишет Atlantic, Трамп в ближайшее время может сосредоточиться на подготовке к промежуточным выборам и выйти из переговорного процесса, обвинив обе стороны в провале. По мнению Зеленского, «русские могут использовать это время, чтобы положить конец войне, пока президент Трамп действительно заинтересован в этом».

Украинский президент считает, что заключение мира между Москвой и Киевом до промежуточных выборов в США будет «политической победой» для Трампа и приведет к победе республиканцев на выборах в конгресс. «Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Что касается его наследия, то это № 1», — сказал он в интервью.

Как писала Financial Times, США дали понять Украине, что получение ею гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России. Также Вашингтон намекнул, что пообещает предоставить Киеву больше вооружений в случае вывода украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса, рассказывали источники газеты.

Киев по вопросу территорий придерживается принципа «стоим, где стоим». США в качестве компромисса предлагали создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую» зону. Российский президент Владимир Путин называл Донбасс исторической территорией России и говорил, что Москва вернет их военным или любым другим путем.