Atlantic сообщила о возможной «самой тяжелой уступке» Киева

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса, сообщили два советника украинского лидера журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.
По его данным, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов и Крыма в составе России.
Сам Зеленский в интервью Шустеру рассказал, что Киев в отношении администрации Дональда Трампа избрал тактику, которая заключается в том, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны». «Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий», — заявил он.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности Украины от западных союзников.
Как пишет Atlantic, Трамп в ближайшее время может сосредоточиться на подготовке к промежуточным выборам и выйти из переговорного процесса, обвинив обе стороны в провале. По мнению Зеленского, «русские могут использовать это время, чтобы положить конец войне, пока президент Трамп действительно заинтересован в этом».
Украинский президент считает, что заключение мира между Москвой и Киевом до промежуточных выборов в США будет «политической победой» для Трампа и приведет к победе республиканцев на выборах в конгресс. «Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Что касается его наследия, то это № 1», — сказал он в интервью.
Как писала Financial Times, США дали понять Украине, что получение ею гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России. Также Вашингтон намекнул, что пообещает предоставить Киеву больше вооружений в случае вывода украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса, рассказывали источники газеты.
Киев по вопросу территорий придерживается принципа «стоим, где стоим». США в качестве компромисса предлагали создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую» зону. Российский президент Владимир Путин называл Донбасс исторической территорией России и говорил, что Москва вернет их военным или любым другим путем.
