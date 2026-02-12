Washington Post удалила сообщение о Вэнсе и «российском» Южном Кавказе

В посте о визите Вэнса в Закавказье The Washington Post назвала Южный Кавказ «российским». Позже газета признала ошибку и удалила пост. Вице-президент США посещал Ереван и Баку с 9 по 11 февраля

The Washington Post в соцсети Х написала о визите вице-президента Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан, назвав Южный Кавказ «российским». Позже, в другом посте, газета признала ошибку и сообщила, что удалила пост.

«Исправление: в предыдущей версии этого сообщения Южный Кавказ был ошибочно отнесен к России. Этот регион, включающий территории Армении, Грузии и Азербайджана, не является частью России. Мы удалили предыдущий твит», — написала The Washington Post.

Российский Кавказ (Северный Кавказ) включает семь республик (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея), а также Ставропольский край и частично Краснодарский край.

В посте, в котором Южный Кавказ отнесен к России, газета написала, что Вэнс рассказал о планах по созданию «маршрута Трампа для международного мира и процветания» — 42-километрового коридора через Армению, который свяжет Азербайджан с Турцией в обход России и Ирана. В самом материале, который был прикреплен к посту, регион к России не относили.

С 9 по 11 февраля Вэнс посетил с визитами Ереван и Баку. В Армении вице-президент США и премьер-министр страны Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии. Также во время визита Вэнса в Ереван Пашинян сообщил, что Армения купила у США беспилотники типа V-BAT в рамках военного и оборонного партнерства. Он отметил прогресс сотрудничества двух стран в этой сфере, но подчеркнул, что действия против России не входят в планы Армении.

С Азербайджаном Вэнс от имени США подписал Хартию стратегического партнерства. Документ охватывает основные направления двустороннего сотрудничества: региональные связи и инфраструктуру, экономику, инвестиции и технологии, энергетику, а также безопасность и оборону.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя турне Вэнса по Южному Кавказу, заявил, что Армения и Азербайджан являются суверенными странами, которые сами выбирают своих партнеров.