Политика⁠,
0

Reuters узнал о приостановке участия Индии в проекте с «Росатомом» в Мали

Reuters: Индия приостановила участие в проекте с «Росатомом» по литию в Мали
Причиной приостановки участия Индии в проекте «Росатома» по добыче лития стала нестабильность в Мали и желание обезопасить инвестиции, пишет Reuters. Предложение «Росатома» индийским компаниям, по его данным, поступило в 2025 году
Образцы руды, содержащие литий
Образцы руды, содержащие литий (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Индия приостановила участие в проекте по добыче лития в Мали, который поддерживает «Росатом», из-за «рисков для безопасности», сообщает Reuters со ссылкой на источники, участвовавшие в принятии решения индийской стороной.

Агентство отмечает, что Индия стремиться защитить свои инвестиции в этой стране. «Проект приостановлен, потому что мы не можем тратить деньги на то, что может привести к потере инвестиций», — сказал один из источников.

Как пишет Reuters, «Росатом» предложил индийским госкомпаниям Khanij Bidesh India и NLC India совместную разведку месторождений лития в Мали в 2025 году.

«Росатом», как пишет Reuters, отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Росатома».

Reuters напомнил, что ранее ряд западных государств, в том числе США и Британия, призвали своих граждан покинуть Мали из-за активизации боевиков.

Индия наращивает усилия по обеспечению стабильных поставок лития — ключевого ресурса для снижения углеродного следа. К 2030 году страна планирует довести долю электромобилей до 30%, а электрического двухколесного транспорта — до 80% (сегодня — 4% и 6% соответственно), отмечает Reuters. Для этого Нью-Дели расширяет сырьевые соглашения с Аргентиной, Австралией и Чили. Последняя крупная сделка была заключена Khanij Bidesh India в 2024 году с аргентинской госкомпанией на разведку пяти литиевых блоков.

Кандидат в президенты Боливии призвал отказаться от поставок лития России
Политика
Хорхе Кирога

В марте 2024 года министр горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Амаду Кейта объявил о новой стратегии экономического развития, основанной на добыче лития. Она предполагает партнерство с дружественными государствами, включая Россию. «Имеем здесь в виду разведку, добычу и передачу технологий, а также содействие со стороны России в создании промышленности, которая будет производить готовый продукт. Африка должна вписаться в новую экономику на базе лития», — сказал африканский министр (цитата по ТАСС).

В июле 2023 году президент России Владимир Путин на встрече с президентом Мали на переходный период Ассими Гойтой отмечал, что с марта того же года стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, а 75% в нем приобрело дочернее предприятие «Росатома».

Мировыми лидерами по добыче лития являются Австралия, Чили и Китай, обеспечивающие около 88–90% рынка. Основные запасы сосредоточены в «литиевом треугольнике» (Чили, Аргентина, Боливия).

Егор Алимов
Виктория Елетина
Росатом Индия Мали литий
РОСАТОМ
