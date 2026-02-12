Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на белгородскую инфраструктуру

Энергосистема Белгородской области получила серьезные повреждения после обстрелов, без света остались десятки тысяч человек. Власти задействовали более 330 аварийных бригад и резервные источники питания

Марат Хуснуллин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Инфраструктура Белгородской области подвергается беспрецедентной атаке, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам поездки в Белгородскую область.

«Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода <...> [власти] делают все возможное для оперативной ликвидации последствий: сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники», — написал Хуснуллин в MAX.

На совместном совещании вице-премьера Хуснуллина с главой региона Вячеславом Гладковым была поднята тема дополнительных мер поддержки для Белгородской области: как финансовых, так и организационных. «Дал ряд поручений, среди которых также оценка последствий разрушений, мер, которые помогут экономики региона развиваться в этих непростых обстоятельствах. Также осмотрел ряд объектов. В их числе и те, где есть повреждения в результате ракетных ударов. Наметили планы по устранению последствий», — заявил вице-премьер.

Накануне, 11 февраля, губернатор региона заявил, что после удара ВСУ были повреждены объекты инфраструктуры Белгородской области.

Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества после аварии, заявил сегодня, 12 февраля, Вячеслав Гладков. По его словам, отключения электроэнергии затронули жителей Белгорода, а также в Белгородскоого и Шебекинского округов.