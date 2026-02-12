 Перейти к основному контенту
0

Писториус не исключил истощения арсеналов помощи для Украины

Писториус: у Германии могло не остаться запасов помощи для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр обороны ФРГ сообщил, что нужно проинспектировать оставшиеся запасы и, если ничего для военной помощи Украине не осталось, подумать о выделении ей дополнительного финансирования
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

В запасе у Германии могло не остаться резервов, которые можно было бы передать Украине в качестве военной помощи, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

«Нужно посмотреть на имеющиеся запасы, чтобы понять, что мы можем сделать, и, если ничего не осталось, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году», — сказал он.

В Словакии сказали, что передали Киеву не «кучу хлама», а МиГ-29
Политика
Истребители МиГ-29

Германия в числе других стран предоставляет Киеву военную помощь. Более половины ее сегодня приходится на США и Евросоюз. По оценке Кильского института мировой экономики, Германия в 2025 году выделила Украине помощь почти на $28 млрд.

Из этого объема военные ассигнования составили $22,42 млрд. На финансовую помощь пришлось $1,65 млрд, на гуманитарную — $3,91 млрд.

Кильский институт мировой экономики ведет расчеты зарубежной помощи Украине в рамках проекта Ukraine Support Tracker. Он фиксирует только межправительственные обязательства и транши 41 страны-донора (государств G7, членов ЕС, а также Австралии, Новой Зеландии, азиатских и других стран), не учитывая частные пожертвования и помощь международных организаций.

Германия в последние годы поставляла республике самые разные вооружения. Это в том числе:

  • танки Leopard 1A5 с боеприпасами;
  • боевые машины пехоты Marder с боеприпасами;
  • зенитно-ракетные комплексs Patriot с ракетами;
  • боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard;
  • радиолокационные станции TRML-4D;
  • снаряды калибра 155 мм;
  • дроны;
  • машины и снаряжение для военных.

Поставки осуществлялись как прямо из запасов Германии, так и за счет финансирования закупок вооружения под нужды ВСУ.

В Кремле не раз заявляли, что поставки оружия Украине и ее финансирование только затягивают конфликт.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
