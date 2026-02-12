Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении

Партия «Сильная Армения» выдвинула бизнесмена Самвела Карапетяна кандидатом на пост премьер-министра на выборах 7 июня 2026 года. Его племянник Нарек Карапетян заявил, что цель партии — смена курса страны

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев для РБК)

Кандидатом на пост премьер-министра от партии «Сильная Армения» выдвинут бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся сейчас под домашним арестом. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) племянник предпринимателя и координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян.

Накануне, 11 февраля, он объявил в Ереване, что Самвел Карапетян был единогласно избран лидером партии «Сильная Армения». Парламентские выборы 2026 года в Армении пройдут 7 июня. Премьер-министр же назначается большинством голосов депутатов, после его должен утвердить президент.

На своей странице в Facebook Нарек Карапетян также опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта видеоролик с дядей.

«Первая в истории речь, произнесенная ИИ. Будущий премьер-министр Армении Самвел Карапетян заявляет, что Армения не может быть сильной со слабым лидером. Армения будет сильной, когда Карапетян будет на свободе», — говорится в посте.

Партия «Сильная Армения» создана на базе политического добровольного движения «По-нашему» и зарегистрирована 18 января. 11 февраля состоялся первый съезд, на котором были избраны новый председатель партии и совет.

Об участии заявили также бывший мэр Ереван Айк Марутян с партией «Новая сила» и партия «Армянский национальный конгресс», список которой возглавит ее вице-председатель Левон Зурабян.

Карапетян — владелец «Ташир Групп», состояние — $3,2 млрд по версии Forbes. Компания названа в честь его родного города в Армении, среди активов «Ташир Групп» в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк. В прошлом году предпринимателю было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Уголовное дело связано с его поддержкой Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян. Позднее Карапетяну были также предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Он не признает вину ни по одному из трех эпизодов. Бизнесмена арестовали в июне прошлого года. Сейчас он находится под домашним арестом.

По словам Нарека Карапетяна, сегодня Армения «оказалась перед водоразделом — продолжать в том же духе, что сейчас, или встать на путь возрождения». По его словам, Пашинян, правящий страной восемь лет, собирается избраться на третий срок.

Говоря об ограничениях для избрания Самвела Карапетяна из-за его двойного гражданства, племянник обратил внимание на то, что внести изменения в нужную статью можно путем голосования в нацсобрании Армении. Этот процесс соответствует закону, подчеркнул он.

Ст. 148 Конституции Армении гласит, что на члена правительства распространяются требования несовместимости: им может быть избран только тот, кто достиг 25-летнего возраста; имеет последние четыре года только армянское гражданство; постоянно проживает последние четыре года в Армении; обладает избирательным правом; владеет армянским языком. Однако законом для него могут устанавливаться дополнительные требования несовместимости. Нарек Карапетян пообещал, что в случае победы на выборах будут внесены изменения в 148-ю статью, которые позволят любому гражданину Армении, в том числе Самвелу Карапетяну, быть избранным премьер-министром.