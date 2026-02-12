В Коми после атаки дронов загорелся НПЗ
На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте произошло возгорание после налета украинских дронов на регион. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Коми Ростислав Гольдштейн.
В настоящее время режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, подчеркнул глава Коми и призвал соблюдать меры безопасности, а также воздержаться от публикации в интернете фотографий и видеозаписей последствий атак беспилотников.
Ранее о том, что Ухта подверглась атаке беспилотников, сообщила Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики.
Материал дополняется
