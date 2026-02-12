 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Швейцарии проведут референдум об ограничении численности населения

14 июня Швейцария вынесет на референдум инициативу об ограничении численности населения до 10 млн человек. Сегодня в Швейцарии проживают чуть более 9 млн человек, около четверти из них — иностранцы
Фото: Stefano Ember / Shutterstock
Референдум об ограничении численности населения Швейцарии до 10 млн человек пройдет 14 июня 2026 года, сообщает Swissinfo. Согласно декабрьскому опросу, 48% населения страны готовы проголосовать за эту инициативу правой Народной партии.

Швейцарские избиратели тогда же — в июне — решат вопрос о реформе гражданской службы. Правительство Швейцарии подтвердило дату голосования в среду, 11 февраля.

Инициатива «Нет десяти миллионам в Швейцарии» направлена на ограничение численности постоянного населения страны до 10 млн к 2050 году. Согласно предложению, правительство и парламент должны будут принять меры, как только население превысит 9,5 млн человек. И правительство, и законодатели отклонили инициативу.

Второй вопрос референдума касается плана по ужесточению правил доступа к гражданской службе. Реформа, одобренная парламентом, призвана сократить число новобранцев, переходящих из армии на гражданскую службу. Правительство хочет сократить ежегодный набор в армию с примерно 6,6 тыс. до около 4 тыс. человек.

Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения
Общество
Лозанна, Швейцария

Сегодня в Швейцарии проживают чуть более 9 млн человек, около четверти из них — иностранцы. По данным правительства, около 27% жителей Швейцарии не являются гражданами страны, пишет Guardian. Согласно предложению Народной партии, правительство должно выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС, когда число жителей достигнет 10 млн. По текущим прогнозам, это может произойти уже к 2035 году.

Свое предложение партия обосновывает тем, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. При этом правительство предупреждает швейцарцев, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных рабочих.

Швейцарская народная партия — крупнейшая политическая партия страны. Фракция давно выступает против иммиграции, акцентируя внимание на преступлениях, совершаемых иностранцами. Среди радикальных инициатив, которые она выдвигала, — предложение 2016 года об автоматической депортации иммигрантов, признанных виновными даже в незначительных правонарушениях, и план 2020 года по прекращению свободного передвижения с ЕС. Эти предложения не встретили широкого одобрения.

Швейцарская система прямой демократии позволяет гражданам предлагать так называемые народные инициативы, которые выносятся на плебисцит, если набирают 100 тыс. сторонников в течение 18 месяцев. Как правило, всего проходит около 10% народных инициатив. Так, в ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для богатых, после того как состоятельные люди пригрозили покинуть страну. Против налога выступили 78,3% избирателей.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Швейцария реформы избиратели Референдум
