Политика⁠,
0

Рютте заявил о «сокрушительной реакции» на блокаду Сувалкского коридора

Рютте заявил о сокрушительной реакции на попытку блокады Сувалкского коридора
Рютте после «военных игр» в этом районе предупредил, что ответ НАТО на возможную попытку блокады Сувалкского коридора будет «сокрушительным». Власти России не однократно подчеркивали, что не заинтересованы в конфликте
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Реакция НАТО на попытку блокады Сувалкского коридора будет «сокрушительной», заявил генсек блока Марк Рютте. Его слова приводит Polskie Radio.

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — сказал он, говоря о возможном ответе НАТО.

Генсек альянса напомнил, что союзники регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

Сувалкский коридор — перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО. Литва обязана держать коридор открытым для российского транспорта.

Литовские власти не раз высказывали опасения, что Россия может забрать себе территорию Сувалкского коридора и проводили учения в этом районе для проверки обороноспособности

Bild сообщила о страхе жителей Сувалкского коридора перед атакой Москвы
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В декабре немецкая газета Die Welt организовала «военную игру» совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии. В ней приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников, законодателей и видных экспертов по безопасности из Германии и НАТО.

«Игра» моделировала столкновение блока с Россией в районе Балтии, которое, согласно задумке, могло бы развернуться в октябре 2026 года. В основу была положена идея о «захвате» Россией литовского города Мариямполе на ее собственной границе с Белоруссией со стороны Калининградской области. Сувалкский коридор пролегает к западу от этого города.

The Wall Street Journal (WSJ) писала, что симуляция привела к быстрой победе «российских сил». «Игру», тем не менее, раскритиковали некоторые военные: так, полковник в отставке, бывший директор разведки Военного штаба ЕС Гинтарас Багдонас предположил, что организаторы преследовали политические цели и специально ухудшили условия для союзников по НАТО.

В конце 2023 года на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Сувалкский коридор не интересен России из-за сложного ландшафта, непригодного для логистики и передвижения обычной и военной техники. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО.

Татьяна Зыкина
Марк Рютте Калининградская область НАТО
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
