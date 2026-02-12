 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WhatsApp сообщил о действиях из-за мер против мессенджера в России

Незадолго до этого Роскомнадзор исключил домены whatsapp.com и web.whatsapp.com из Национальной системы доменных имен. Ограничения в работе мессенджера власти объяснили противодействием преступникам и мошенникам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России) продолжает делать все возможное, чтобы обеспечить связь для пользователей в России на фоне блокировки мессенджера, сообщил WhatsApp в соцсети Х.

Ранее на этой неделе стало известно, что домены whatsapp.com и web.whatsapp.com пропали из Национальной системы доменных имен (НСДИ), которую внедрили провайдеры в 2021 году — теперь доступ к мессенджеру на территории России возможен только через VPN-сервисы.

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Технологии и медиа
Фото:Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

DNS (Domain Name System) — распределенная иерархическая система, которая преобразует удобные для человека доменные имена сайтов в числовые IP-адреса, необходимые компьютерам для соединения друг с другом.

Песков назвал условие возобновления работы WhatsApp
Политика
Дмитрий Песков

По словам опрошенных РБК экспертов, причина удаления домена WhatsApp — техническая, оборудование Роскомнадзора не может одновременно ограничивать YouTube, Telegram и WhatsApp, поэтому приходится «расчищать ресурсы».

Федеральная служба начала принимать меры задолго до февраля — еще в августе 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в WhatsApp, а также в Telegram. В октябре — начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp в отдельных регионах для противодействия преступникам. Мессенджеры, как объяснил регулятор, стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Сам WhatsApp заявлял, что мессенджер конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». Именно с этим, считают в сервисе, связано решение российских властей ограничить доступ к функциям WhatsApp.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возобновление работы мессенджера возможно, если Meta будет готова к диалогу с властями и соблюдению российского законодательства.

В начале этой недели на проблемы в работе Telegram жаловались российские пользователи в сервисах Downdetector и «Сбой.рф». 10 февраля представитель Роскомнадзора (РКН) заявил, что ведомство продолжает предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию мессенджера выполнить требования российского законодательства. Он отметил, что, несмотря на постепенные ограничения, ряд мессенджеров не устранил нарушения и Роскомнадзор продолжит введение «последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Whatsapp мессенджер приложение телекоммуникации
Материалы по теме
Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей
Технологии и медиа
Российская делегация показала бразильцам мессенджер Max
Технологии и медиа
Путин утвердил подтверждение возраста в магазине через мессенджер Max
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Наказание украинца, золото на фоне абьюза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:09
Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов Общество, 12:07
В Коми после атаки дронов загорелся НПЗ Политика, 12:04
В Абакане почти 50 тыс. человек остались без отопления Общество, 12:00
В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян Общество, 11:57
Заблокированные активы в Euroclear: что реально могут вернуть инвесторыПодписка на РБК, 11:56
Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии
РАДИО
 Политика, 11:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА Политика, 11:55
Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео Общество, 11:51
JPMorgan предсказал рост криптовалют до конца 2026 года. Что в прогнозе Крипто, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Майк Уолтц в костюме с галстуком устроил отжимания с военными. Видео Политика, 11:44
Reuters узнал о категорическом указании BMW из-за поставок машин в Россию Бизнес, 11:43
Проект умирает не потому, что плох, а потому, что у него нет «крестного» Образование, 11:42