WhatsApp сообщил о действиях из-за мер против мессенджера в России

Незадолго до этого Роскомнадзор исключил домены whatsapp.com и web.whatsapp.com из Национальной системы доменных имен. Ограничения в работе мессенджера власти объяснили противодействием преступникам и мошенникам

Фото: Андрей Любимов / РБК

WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России) продолжает делать все возможное, чтобы обеспечить связь для пользователей в России на фоне блокировки мессенджера, сообщил WhatsApp в соцсети Х.

Ранее на этой неделе стало известно, что домены whatsapp.com и web.whatsapp.com пропали из Национальной системы доменных имен (НСДИ), которую внедрили провайдеры в 2021 году — теперь доступ к мессенджеру на территории России возможен только через VPN-сервисы.

DNS (Domain Name System) — распределенная иерархическая система, которая преобразует удобные для человека доменные имена сайтов в числовые IP-адреса, необходимые компьютерам для соединения друг с другом.

По словам опрошенных РБК экспертов, причина удаления домена WhatsApp — техническая, оборудование Роскомнадзора не может одновременно ограничивать YouTube, Telegram и WhatsApp, поэтому приходится «расчищать ресурсы».

Федеральная служба начала принимать меры задолго до февраля — еще в августе 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в WhatsApp, а также в Telegram. В октябре — начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp в отдельных регионах для противодействия преступникам. Мессенджеры, как объяснил регулятор, стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Сам WhatsApp заявлял, что мессенджер конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». Именно с этим, считают в сервисе, связано решение российских властей ограничить доступ к функциям WhatsApp.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возобновление работы мессенджера возможно, если Meta будет готова к диалогу с властями и соблюдению российского законодательства.

В начале этой недели на проблемы в работе Telegram жаловались российские пользователи в сервисах Downdetector и «Сбой.рф». 10 февраля представитель Роскомнадзора (РКН) заявил, что ведомство продолжает предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию мессенджера выполнить требования российского законодательства. Он отметил, что, несмотря на постепенные ограничения, ряд мессенджеров не устранил нарушения и Роскомнадзор продолжит введение «последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».