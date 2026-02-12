В Британии начнут вербовать в армию безработных

Минтруд и Минобороны Великобритании договорились связать отделы кадров ВС с центрами занятости, чтобы через последние привлекать в армию молодых людей. Мера принята на фоне кадрового дефицита в попытке повысить престиж службы

Минобороны и Минтруда Великобритании заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого сотрудники первого, занимающиеся кадровыми вопросами, будут прямо связаны с центрами занятости. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявления обоих ведомств.

Безработных молодых людей в Великобритании через этот механизм будут поощрять к вступлению в Вооруженные силы. Власти рассчитывают, что это позволит привлечь «десятки тысяч» молодых людей на работу в самых разных областях, которые требуются военным: от инженерии и кибербезопасности до здравоохранения и логистики.

Сотрудники Минобороны, ответственные за кадровые вопросы, будут активно популяризировать военную карьеру среди молодых соискателей, получающих пособия. Инициатива призвана дать «навыки, цель и возможности» людям, «которые никогда не задумывались об обороне», заявила британский министр по делам ветеранов Луиза Сандхер-Джонс.Власти хотят опробовать программу с так называемым оплачиваемым Gap Year (год перерыва в процессе получения образования или в карьере, иногда отождествляемый с академическим отпуском). Она даст людям моложе 25 лет возможность познакомиться с военной службой. При этом возрастной порог службы для резервистов будет повышен до 65 лет. Тестируемая двумя министерствами мера также откроет возможность для трудоустройства в оборонную отрасль людям с опытом, которые потеряли работу из-за массовых сокращений.

Минобороны Великобритании пытается преодолеть затянувшийся кризис в сфере набора и удержания кадров, а также модернизировать Вооруженные силы в рамках подготовки к потенциальным конфликтам, поясняет FT. Численность кадрового состава и резервистов в британской армии сократилась на 8% в период с 2022 по 2025 год, пишет газета. В Стратегическом обзоре обороны за 2025 год говорилось о «кадровом кризисе», вызванном «неудовлетворительными условиями проживания, падением морального духа и культурными проблемами».

FT допускает, что власти пошли на подобное по примеру аналогичных инициатив, которые реализуются во Франции, Германии и других европейских странах, Лондон стремится повысить престиж военной карьеры в глазах молодежи, одновременно увеличив численность штата ВС и расширив резерв.

Также оборонное ведомство Великобритании, вероятно, стремится устранить лишние барьеры, препятствующие стабильному набору персонала. Среди таковых FT называет отказ от приема на службу людей с незначительными проблемами со здоровьем. Также в стране издавна есть проблемы, связанные с оплатой труда и качеством жилья для военных.