Политика⁠,
0

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском

Опубликован проект новой Конституции Казахстана с измененной формулировкой об употреблении русского языка. Референдум по Основному закону назначен на 15 марта, в случае одобрения он вступит в силу 1 июля 2026 года
Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Текст новой Конституции Казахстана опубликовала газета «Казахстанская правда». Среди изменений в законе — формулировка об употреблении русского языка в госорганах.

«В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык», — говорится в публикации. Согласно предыдущей версии Конституции, вместо слова «наряду» использовалось слово «наравне».

Согласно нынешнему второму пункту седьмой статьи текста действующей Конституции Казахстана, русский язык официально употребляется наравне с казахским в госорганизациях и органах местного самоуправления.

Единственным государственным языком в Казахстане является казахский язык.

По информации Tengrinews.kz, суммарно изменения затронут 84% Конституции — это самый крупный пересмотр за всю историю независимого Казахстана.

В новой Конституции закрепили один семилетний срок для президента — одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более одного срока. Поправки о введении однократного президентского мандата на семь лет вместо двух пятилетних сроков были приняты в 2022 году.

Кроме того, в проекте отдельно указано, что религия отделена от государства и что деятельность всех религиозных организаций регулируется законом и может быть ограничена.

В новой Конституции финансирование политических партий и профсоюзов запрещено иностранным компаниям, компаниям с иностранным участием и людям без гражданства. Раньше запрет касался иностранных юрлиц и граждан, иностранных государств и международных организаций.

В Конституцию предлагают добавить также пункт, согласно которому некоммерческие организации обяжут публиковать данные о деньгах и активах, которые они получают от иностранных государств, компаний и граждан, лиц без гражданства.

В числе центральных идей новой Конституции названы образование и наука, культура и инновации, а также защита прав граждан в цифровой среде, а ее главные положения направлены на усиление «человекоцентричности» государства.

Токаев заявил о прощании Казахстана с «суперпрезидентским» правлением
Политика
Касым-Жомарт Токаев

В случае одобрения на референдуме Основной закон государства вступит в силу 1 июля 2026 года. День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником — Днем Конституции Республики Казахстан. При этом действующий парламент Казахстана будет должен сложить свои полномочия с этого дня в случае одобрения новой Конституции.

Республиканский референдум по проекту новой конституции Казахстана пройдет 15 марта. Жители страны ответят один вопрос: «Принимаете ли вы новую конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Это стало отправной точкой реформы, на фоне которой идет комплексное изменение текста Конституции.

Предпосылкой для реформ Токаева стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они перекинулись в Алма-Ату и другие крупные города.

После этих протестов Токаев провозгласил курс на строительство «справедливого Казахстана» по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство». Срок президентства Токаева истекает в 2029 году, и больше он избираться не сможет.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Казахстан русский язык Конституция законы
