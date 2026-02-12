 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

The Times рассказала о скандале с молодой подругой посла Британии в НАТО

Дипломат оказался в центре скандала из-за проживания молодой подруги в его официальной резиденции. The Times напоминает, что посол ранее уже фигурировал в инциденте с утратой секретных документов
Ангус Лапсли
Ангус Лапсли (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Посол Великобритании в НАТО Ангус Лапсли спровоцировал дипломатический скандал, поселив свою итальянскую подругу, которая почти вдвое моложе его, в свою официальную резиденцию в Брюсселе, пишет The Times.

«Они не пытались скрыть свои отношения. Ангус использовал резиденцию как свою, и [женщина] была там [на] рождественских и летних приемах», — рассказал источник в обороне.

55-летний Лапсли завязал отношения со стажеркой, с которой познакомился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На их отношения обратили внимание в альянсе, и информация об этом дошла до сведения адмирала сэра Кейта Блаунта — заместителя верховного главнокомандующего союзными силами в Европе и самого высокопоставленного британского офицера в НАТО, отмечает газета.

Однако после проверки на предмет нарушения им каких-либо правил, Лапсли разрешили остаться на посту, и вскоре повысили до посла, сообщили источники издания. У НАТО нет правил, запрещающих отношения высокопоставленных должностных лиц с подчиненными. Однако такие отношения в британских вооруженных силах могут стать основанием для увольнения. Так, адмирал сэр Бен Ки — бывший первый морской лорд — был исключен из Королевского флота в 2025 году и лишен звания после неподобающих отношений с подчиненной, говорится в материале.

До марта прошлого года Лапсли занимал должность помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования, после чего в апреле был назначен послом Великобритании в НАТО.

Лукашенко рекомендовал чиновникам содержать любовниц за свой счет
Политика
Александр Лукашенко

Это не первый скандал, связанный с его именем. Так, в июне 2021 года, находясь в командировке, он оставил 50 страниц секретных документов за автобусной остановкой в графстве Кент в Англии. В них шла речь о британских спецназовцах в Кабуле — утрата документов вызвала «трансатлантический конфликт», пишет The Times.

Источник в Министерстве обороны также сообщил, что Лапсли тогда оставил, кроме секретных материалов, по крайней мере один личный дневник, из-за чего тогдашний министр обороны Бен Уоллес призвал пересмотреть его допуск к секретной информации.

«Недопустимо, что МИД и другие продолжали игнорировать опасения, высказанные мной и другими по поводу этого человека. Чиновники, игнорируя указания министров, теперь поставили под угрозу репутацию Великобритании в НАТО и подорвали безопасность», — говорил Уоллес.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Великобритания НАТО дипломатия
