 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Посол заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Посол Алипов: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Сюжет
Торговая война США
Сюжет
Война санкций
Россия исходит из того, что сохранит за собой статус одного из основных поставщиков нефти в страну, с учетом существенных скидок выгода для индийских НПЗ «очевидна», считает посол Денис Алипов

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол Денис Алипов.

«Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии», — сказал дипломат.

По его словам, с учетом существенных скидок на российскую нефть выгода для индийских нефтеперерабатывающих заодов «очевидна». Российская сторона исходит из того, что сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоресурсов, а «предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», отметил Алипов.

США связали снятие санкций с российской нефти со сделкой по Украине
Политика

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене 25-процентных пошлин в отношении Индии после ее обещания прекратить закупки российской нефти. После этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что индийские НПЗ отказываются закупать российскую нефть, отгрузка которой намечена на март и апрель. Bloomberg отмечал, что НПЗ страны провели «неспокойные выходные» из-за указа Трампа о снижении пошлин, пока они не получили никаких указаний из Нью-Дели и не ожидают их в ближайшее время.

Позднее американский лидер уточнил, что Индия продолжает закупать нефть из России, но «совсем немного».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Индии и другим партнерам Москвы пытаются запретить покупать российские энергоносители, как и ранее Европе, которую «заставляют покупать втридорога, платя за американский сжиженный природный газ». Он связал это со стремлением США к экономическому доминированию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
посол России Индия российская нефть Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кремль планирует обсудить с США запрет на сделки с нефтью из Венесуэлы
Политика
WSJ узнала об опасениях США насчет захвата танкеров с иранской нефтью
Политика
США запретили России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
МИД заявил о готовности к диалогу с США по вопросу размещения ракет в ФРГ Политика, 04:21
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:15
Стали известны два главных направления у туристов на праздниках Общество, 04:00
Посол заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию Политика, 03:56
Совладелец «Манчестер Юнайтед» обвинил мигрантов в "колонизации" Британии Общество, 03:40
Присяжные признали главу азербайджанской диаспоры виновным в убийстве Политика, 03:26
Умер барабанщик The Pogues Эндрю Ранкен Общество, 03:09
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бонди призвала говорить об убитой украинке вместо пособницы Эпштейна Общество, 03:00
Экс-гендиректора «Колмара» обвинили в растрате 1 млрд руб. Общество, 02:32
Власти Одессы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 02:21
Песков назвал условие возобновления работы WhatsApp Политика, 01:57
В Стамбуле отменили концерт российской группы из-за обвинений в сатанизме Общество, 01:39
Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик Общество, 01:12
Суд ЕС признал незаконным повторное включение в санкционный список Политика, 01:08