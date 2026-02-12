Посол заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия исходит из того, что сохранит за собой статус одного из основных поставщиков нефти в страну, с учетом существенных скидок выгода для индийских НПЗ «очевидна», считает посол Денис Алипов

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол Денис Алипов.

«Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии», — сказал дипломат.

По его словам, с учетом существенных скидок на российскую нефть выгода для индийских нефтеперерабатывающих заодов «очевидна». Российская сторона исходит из того, что сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоресурсов, а «предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», отметил Алипов.

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене 25-процентных пошлин в отношении Индии после ее обещания прекратить закупки российской нефти. После этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что индийские НПЗ отказываются закупать российскую нефть, отгрузка которой намечена на март и апрель. Bloomberg отмечал, что НПЗ страны провели «неспокойные выходные» из-за указа Трампа о снижении пошлин, пока они не получили никаких указаний из Нью-Дели и не ожидают их в ближайшее время.

Позднее американский лидер уточнил, что Индия продолжает закупать нефть из России, но «совсем немного».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Индии и другим партнерам Москвы пытаются запретить покупать российские энергоносители, как и ранее Европе, которую «заставляют покупать втридорога, платя за американский сжиженный природный газ». Он связал это со стремлением США к экономическому доминированию.