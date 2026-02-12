Присяжные признали главу азербайджанской диаспоры виновным в убийстве
В Екатеринбурге присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу представителей азербайджанской диаспоры, на скамье подсудимых в том числе ее бывший руководитель Шахин Шыхлински. Об этом сообщается в телеграм-канале судов Свердловской области.
Дело об убийстве и покушении на убийство азербайджанских предпринимателей рассматривается Кировским районным судом города. На скамье подсудимых семеро обвиняемых — Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шыхлински.
Присяжные признали их виновными, за исключением Бакира Сафарова, который, по их мнению, достоин снисхождения. Следующее судебное заседание состоится 12 февраля.
В июне прошлого года следственное управление СК по Свердловской области сообщило о разоблачении «этнической преступной группы», подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. В частности, речь шла о причастности к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 году, а также о покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году.
В Екатеринбурге были задержаны несколько граждан Азербайджана по делу об убийстве 20-летней давности. За этим последовали аресты российских граждан в Азербайджане, а также аресты главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински и его сына. Задержание азербайджанцев привело к обострению отношений между Москвой и Баку.
Вместо Шыхлински новым главой азербайджанской диаспоры стал Видади Мустафаев, однако вскоре его арестовали по обвинению в мошенничестве. После этого руководителем диаспоры избрали полковника МВД в отставке Керима Гасымова.
