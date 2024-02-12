Война Израиля и ХАМАС. Главное

В результате удара Израиля по Рафаху погибли 67 человек, Египет пригрозил разорвать мирный договор с еврейским государством, под штаб-квартирой БАПОР нашли дата-центр боевиков. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Израильские военные нашли подземный дата-центр ХАМАС под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в Газе. Глава организации Филипп Лаззарини заявил , что БАПОР не знало о существовании этого дата-центра. МИД Израиля это объяснение счел абсурдным и потребовал отставки Лазарини. Ранее Израиль обвинил БАПОР в причастности к атаке ХАМАС. Девять стран, в том числе США и Великобритания, приостановили финансовую помощь агентству.

Палестина призвала не допустить наступления Израиля на Рафах. А Египет, в свою очередь, пригрозил разорвать мирный договор с еврейским государством. Речь идет о Кэмп-Дэвидских соглашениях, которые регулируют размещение сил по обе стороны границы. Каир опасается, что бои в пограничном Рафахе приведут к наплыву палестинцев, а египетские военные не смогут их сдержать.

После города Хан-Юнис в секторе Газа, «главного оплота ХАМАС», израильские военные готовятся к боям в городе Рафах на границе с Египтом, заявил 8 февраля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Через четыре дня, 12 февраля, ЦАХАЛ нанесла серию ударов по этому городу. Погибли по меньшей мере 67 человек, сообщил Минздрав сектора Газа (контролируется ХАМАС).

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.