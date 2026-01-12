 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

NYT узнала об ошибках военных Венесуэлы в работе с С-300 при атаке США

Сюжет
Захват Мадуро
В успешном вторжении США сыграла некомпетентность венесуэльских военных: системы ПВО даже не были подключены к радарам, а их некоторые компоненты находились на складе в нерабочем состоянии, пишет издание
Зенитные&nbsp;ракетные&nbsp;комплексы&nbsp;С-300
Зенитные ракетные комплексы С-300 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Венесуэла не смогла эксплуатировать и поддерживать полученные от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300, а также комплекс ПВО «Бук», поэтому воздушное пространство республики оказалось уязвимым во время вторжения США, которое завершилось захватом президента Николаса Мадуро, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и экспертов, а также собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков.

Как отмечает газета, большую роль в успехе США сыграла некомпетентность венесуэльских военных. Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, системы противовоздушной обороны республики даже не были подключены к радарам, когда американские вертолеты совершили налет, сказали два собеседника издания. Кроме того, некоторые компоненты ПВО на момент атаки находились на складе и не были в рабочем состоянии, указывает газета.

«После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы», — сказал бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

Трамп опубликовал свое фото в роли президента Венесуэлы
Политика
Фото:realDonaldTrump / truthsocial

Венесуэла объявила о закупке у России средств противовоздушной обороны в 2009 году, еще при президенте Уго Чавесе, который называл это способом сдерживания потенциальной американской агрессии. «С этими ракетами иностранным самолетам будет очень сложно прилететь и разбомбить нас», — отмечал он.

В прошлом Каракас в значительной степени полагался на американскую военную технику, но на фоне ухудшения отношений двух стран Вашингтон в 2006 году ввел эмбарго на такие поставки, отмечает NYT. В то же время Венесуэла испытывала трудности и с обслуживанием российской техники, часто сталкиваясь с нехваткой запасных частей и технических знаний, говорят источники газеты из числа бывших и действующих американских чиновников.

США в начале января провели операцию «Абсолютная решимость», нанеся удар по Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро. В Штатах его обвинили его в «наркотерроризме» и решили отдать под суд. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет управление Венесуэлой на себя, исполняющий обязанности главы республики стала вице-президент Делси Родригес.

Как рассказывал венесуэльский военный изданию New York Post, США во время нападения на Венесуэлу использовали неизвестное оружие, которое парализовало системы ПВО и вызвало «звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри». Источник газеты пояснял, что у Штатов действительно есть вооружение, использующее направленное излучение микроволн, но прежде оно ни разу не применялось.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ПВО С-400 Венесуэла США вторжение Николас Мадуро
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
