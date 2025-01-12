Губернатор заявил о «контролируемом выгорании» топлива в Энгельсе
На промышленном предприятии в Энгельсе, где после атаки дронов начался пожар, идет процесс «контролируемого выгорания топлива», сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — написал он.
Губернатор отметил, что количество дыма и площадь пожара снижаются. Последние пробы воздуха показали, что превышения концентрации вредных веществ в районе возгорания нет, добавил Бусаргин.
10 января он писал, что по оценкам специалистов процесс выгорания топлива ориентировочно займет «еще два дня».
Утром 8 января Саратовскую область атаковали 11 беспилотников, обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, из-за которого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. 11 января Бусаргин сообщал, что площадь возгорания сократилась на 80%.
Во время тушения возгорания погибли два сотрудника МЧС, еще один пострадал. В Минздраве региона сообщали, что пострадавший пожарный находится в стабильно тяжелом состоянии.
Читайте РБК в Telegram.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов