Бусаргин: в Энгельсе после атаки дрона идет контролируемое выгорание топлива

Губернатор заявил о «контролируемом выгорании» топлива в Энгельсе

Пожар в Энгельсе под Саратовом продолжаетя с 8 января, при его тушении уже погибли двое пожарных

Роман Бусаргин (слева) (Фото: busargin_r / Telegram)

На промышленном предприятии в Энгельсе, где после атаки дронов начался пожар, идет процесс «контролируемого выгорания топлива», сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — написал он.

Губернатор отметил, что количество дыма и площадь пожара снижаются. Последние пробы воздуха показали, что превышения концентрации вредных веществ в районе возгорания нет, добавил Бусаргин.

10 января он писал, что по оценкам специалистов процесс выгорания топлива ориентировочно займет «еще два дня».

Утром 8 января Саратовскую область атаковали 11 беспилотников, обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, из-за которого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. 11 января Бусаргин сообщал, что площадь возгорания сократилась на 80%.

Во время тушения возгорания погибли два сотрудника МЧС, еще один пострадал. В Минздраве региона сообщали, что пострадавший пожарный находится в стабильно тяжелом состоянии.