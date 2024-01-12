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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США и Великобритания ударили по позициям хуситов в Йемене. Хуситы пригрозили атаковать военные базы этих двух стран в регионе, Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

  • США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Вашингтон и Лондон заявили, что их действия стали ответом на атаки хуситов в Красном море и носили оборонительный характер.

  • Представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям назвал удары по Йемену «неоправданной американо-британской агрессией» с целью «остановить операции Йемена в поддержку сектора Газа». Движение нанесет удары по базам США и Великобритании в регионе, если они расширят масштаб боевых действий, заявил представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер.
  • Россия после ударов США и Великобритании по Йемену запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Действия Вашингтона — «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Война Израиля и ХАМАС. Главное
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  • В Международном суде ООН в Гааге продолжаются слушания по иску ЮАР, которая требует признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Еврейское государство отвергло выдвинутые обвинения.

Как идут боевые действия

  • ЦАХАЛ обнаружила четырехкилометровый туннель ХАМАС. Он находится в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа. Как заявил представитель офиса премьера Израиля Ариэль Бульштейн, этот туннель оказался «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры ХАМАС. По его словам, по туннелю могут спокойно проезжать машины, а его отделке могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира.

Война Израиля и ХАМАС. Главное

  • С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.

  • 31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. В начале декабря ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге сектора Газа.

  • Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.
  • Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
  • У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders
Фото: South First Responders
Фото: South First Responders

  • Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

  • Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными.

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
  • МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия. Она начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

  • Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
  • В Израиле сформировано чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет» вошли Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава Минобороны Бени Ганц.

Международная реакция

  • Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
  • США, Великобритания и ЕС осудили нападение ХАМАС.
  • Действия ХАМАС поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
  • МИД Египта предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Вместе с Дохой Каир стал ключевым посредником в переговорах между еврейским государством и ХАМАС.
  • Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
  • В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».

  • В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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