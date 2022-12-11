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Военная операция на Украине ,  
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В Твери сняли с новогодней елки гирлянду с «врагами России»

На гирлянду поместили фотографии президентов Украины, США и Франции, а также некоторых российских артистов — Пугачевой и Вайкуле. Власти Твери сообщили, что гирлянду сняли с елки в течение получаса

С новогодней елки в Центральном районе Твери сняли гирлянду с «врагами России». Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

«Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района. Это была елка в Центральном районе города», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Сети появились фотографии гирлянды с «врагами России» на елке в центре Твери. Телеграм-канал «Закрой за мной тверь» писал, что гирлянду повесили на елку рядом с администрацией города. Она представляла собой ленту с бумажными человечками, на лица которых были приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также артистов — Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (признан иноагентом) и других.

Также на фигурках был изображен мужской половой орган, а на руках и ногах были размещены надписи: «С Новым годом!», «Россия правит миром!» и «Россия лучше всех!». Прохожим предлагалось «оторвать что-нибудь» у бумажных фигурок.

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин вместе с детьми уехали из России в Израиль.

Галкин неоднократно выступал против действий Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл его высказывания «непристойными». В середине сентября Минюст внес Галкина в список иноагентов. После этого Пугачева написала пост в поддержку своего мужа и попросила тоже внести ее в этот реестр.

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Лайма Вайкуле 4 декабря заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски». Она упомянула певицу Аллу Пугачеву, которая «содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

В МИД России ответили артистке. «Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Запад пытается расколоть российское общество и для достижения этой цели будет опираться на «пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там».

Однако президент считает, что российский народ всегда «сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их» — так произойдет естественное «самоочищение общества», которое укрепит страну.

Песков позднее объяснил фразу Путина про самоочищение так: «Они сами исчезают из нашей жизни».

При этом в Кремле отказались считать врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей о начале военной операции на Украине и покинул Россию. «Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — сказал Песков.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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