Военная операция на Украине


FA рассказал о решающей зиме в конфликте на Украине

FA: предстоящая зима может стать решающей в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина больше не способна полностью обеспечивать себя электроэнергией. Хотя отопление подается, температуры падают, и ей нужно быть готовой к серьезным перебоям со светом в холодные месяцы, предупреждает FA

Предстоящая зима может стать решающей в конфликте на Украине, поскольку способности сторон в плане самообеспечения существенно различаются, пишет журнал Foreign Affairs (FA).

Россия к настоящему времени существенно нарастила производство боеприпасов, в то время как Украина больше не может самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией в полном объеме из-за существенных повреждений энергосистемы, поясняет издание. Как отмечает FA, в течение нескольких часов в сутки электричества нет даже в центре Киева.

Отопление на Украине подается, однако температуры воздуха постепенно падают, и страна должна быть готова к серьезным перебоям в электроснабжении в холодные месяцы, пишет журнал.

Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическому комплексу Украины
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Точно спрогнозировать, что произойдет в ближайшие месяцы, нельзя, это будет зависеть от многих факторов и действий сторон, включая Запад и, в частности, США, утверждает FA. Украина может выиграть время, но не вести боевые действия бесконечно, заключает издание.

Украинцев после начала конфликта с Россией неоднократно предупреждали о массовых отключениях света в связи с перебоями в работе объектов энергоснабжения. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Украинская «Центрэнерго» 8 ноября сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций страны после удара. По данным компании, на тот момент уровень генерации ТЭС находился на нуле. «Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорилось в сообщении компании.

Утром 8 ноября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам газо-энергетического сектора, обеспечивающим их деятельность. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило ведомство. По его данным, удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».

Впоследствии украинские операторы сообщали об ущербе и другим энергообъектам. Так, в результате удара получила повреждения первая на Украине крупная теплоэлектростанция, которая работает на биомассе.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине зима энергоснабжение теплоснабжение

