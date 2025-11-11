FT сравнила ЕС со скорпионами в банке, которые оказались под угрозой

В эпоху континентальных сверхдержав раздробленность Европы, которая сделала ее государства могущественными и богатыми, может стать непреодолимым препятствием для их процветания, пишет обозреватель Мартин Вулф

Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Европа сейчас страдает от парадокса своей истории: раздробленность, которая сделала ее государства могущественными и богатыми, в новом мире является препятствием для того, чтобы они процветали, считает главный экономический обозреватель газеты Financial Times Мартин Вулф.

На протяжении 1500 лет европейские государства соперничали друг с другом, пишет Вулф. Он сравнивает историю Европы со «скорпионами в банке». Чтобы выжить и процветать в жестокой среде, им пришлось обзавестись ядовитыми жалами.

Европейцы создали империи в остальном мире, но не в Европе. Именно это, утверждает историк Вальтер Шайдель, автор книги Escape from Rome (2019), и имело значение, отмечает обозреватель. Шайдель — сторонник идеи «конкурентной фрагментации» Западной Европы, когда конкуренция стала движущей силой коммерческих, интеллектуальных, технологических, правовых и политических изменений, которые в конечном итоге привели к промышленной революции. Он противопоставляет европейскую конкуренцию имперскому застою в других местах.

В 2022 году реальный ВВП на душу населения в Западной Европе вырос в 19 раз по сравнению с 200 годами ранее. Продолжительность жизни также возросла — с 36 лет в 1820 году до 82 лет в 2020-м. Революция распространилась из Европы по всему миру. Со второй половины XIX века США стали ведущей экономикой мира. В последнее время благосостояние Китая резко возросло. Мир изменился, став гораздо богаче, указывает Вулф.

Технологический прогресс также открыл возможности для ожесточенной глобальной конкуренции, что имеет огромные последствия, рассуждает он. До недавнего времени единственной технологически развитой экономикой континентального масштаба были США. Однако сегодня Китай является такой державой, Индия тоже может стать таковой. Сегодня «банкой» является мир, а не Европа, а самые опасные скорпионы имеют те же размеры, что и старые империи, замечает обозреватель.

Население ЕС составляет 450 млн человек, что значительно меньше, чем население Китая, но существенно больше, чем население США, подмечает Вулф. По паритету покупательной способности экономика Евросоюза меньше, чем у США и Китая, но все еще очень велика. Однако ЕС и еврозона отстают по производительности труда. Кроме того, Европе сложно мобилизовать свои экономические и демографические ресурсы, чтобы гарантировать собственную безопасность без защиты американского зонтика. В эпоху континентальных сверхдержав раздробленность Европы может стать непреодолимым препятствием, заключает Вулф.